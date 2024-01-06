Меладзе-старший попал в больницу в тяжелом состоянии

Валерий Меладзе в ближайшее время не сможет выступать из-за болезни в семье.

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Отец братьев Меладзе попал в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meladzemusic

Братья Меладзе, Константин и Валерий, с большим трепетом относятся к своей семье, и всегда говорят о ней с теплом. К сожалению, в этом плане для артистов началась черная полоса.

РосСМИ активно распространяют новость о том, что Меладзе-старший попал в больницу в тяжело состоянии. Речь идет про отца певца и музыкального продюсера - 90-летнего Шоту Константиновича.

Мужчина лежит в одной из подмосковных клиник. Отмечается, что его плохое самочувствие - последствия коронавируса, который Шота Константинович тяжело перенес.

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Известно, что Валерий Меладзе, который в последнее время старается избегать посещения страны-оккупанта, экстренно отменил все запланированные концерты на ближайшее время, и прилетел к отцу. Константин Меладзе, несмотря на болезнь папы, возвращаться в страну на болотах не торопится.

Ранее стало известно, что у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в рф. По документам, которые публикуют росСМИ, музыкальный продюсер хоть и был успешен в стране-оккупанте, от украинского гражданства не отказался.

Также VERA (Вера Брежнева) дала редкий публичный комментарий относительно ее отношений с Константином Меладзе. Она высказалась о причинах развода.

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