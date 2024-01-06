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Тоня Матвиенко призналась, почему у нее больше не будет детей от Арсена Мирзояна

Анна Подгорная
6 января 2024, 18:29
42-летняя Матвиенко категорично высказалась про материнство.
Тоня Матвиенко, Арсен Мирзоян
Тоня Матвиенко рассказала, почему не заводит еще детей от Арсена Мирзояна / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились в 2011 году на музыкальном шоу "Голос країни". После этого артисты сперва выступали вместе, затем между ними завязался страстный роман.

Результатом такого романа стало появление дочери Нины (2016 г.р.). После рождения малышки Тоня и Арсен приняли решение пожениться. Вопреки слухам и сплетням, их семья сегодня крепка, как никогда. Тем не менее прибавления в их доме Мирзоян и Матвиенко больше не планируют.

Об этом 42-летняя звезда твердо заявила в интервью Алексею Суханову. "Сразу говорю "нет". Я уже не такая молодая, это очень трудно и ответственно. Не с кем детей оставлять. Раньше мама была с Ниной. Нет, нет, нет. Я не домашняя, мне куда-то надо ехать. Нет, никакие дети. Я свое уже все, хватит. Это же здоровье, мне уже за 40", - говорит она.

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При этом Тоня отмечает, что и Мирзоян наверняка не захочет заводить еще детей, ведь кроме Нины у него есть двое сыновей от первого брака. Их артист поддерживает финансово, и эта ответственность ставит певцу свои условия.

"Он не захочет. Потому что у него же еще от первого брака два сына. Это же надо всех их обеспечивать, это же не игрушки. Это ответственность. Хватит. Надо о себе немного подумать. Я тогда развалюсь, если будет еще один ребенок. Дайте мне собраться. Волосы выпадают, я худею каждый день", - говорит Тоня Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, отца ее старшей дочери Ульяны. Артистка признается, что даже через много лет она держит обиду на бывшего возлюбленного.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

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