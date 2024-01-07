Ведущий "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился

Популярный артист рассказал, как познакомился с супругой, где сделал предложение, а также раскрыл подробности их необычного венчания.

https://stars.glavred.info/vedushchiy-snidanok-vihidniy-aleksandr-popov-zhenilsya-10531265.html Ссылка скопирована

Александр Попов женился - ведущий рассказал про супругу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akter

Украинский актер и ведущий, известный по работе в утреннем шоу "Сніданок. Вихідний", Александр Попов впервые признался, что его сердце несвободно, и он теперь супруг. В интервью для "Слава +" артист рассказал, кто его жена, а также раскрыл подробности бракосочетания.

Так Попов сообщил, что познакомился с возлюбленной по имени Галина благодаря каналу 1+1 - она работала там стилистом. Сперва между ними были натянутые отношения, потому что он капризничал, как ребенок, а она по характеру очень своенравна.

Тем не менее со временем Галина и Александр влюбились и закрутили роман. "Она стилист, мы познакомились на канале. Но по факту она не работает на канале давно, уже как минимум два года точно. Она работала, у нас был небольшой роман, отношения. Она меня какой-то период ненавидела, потому что я уж очень своенравный: "Это я не хочу одевать, это мне не нравится". Но со временем укротил. Я долго ее укрощал. Она галичанка, а как говорит Игорь Цыганик, если галичанки, ух это сложные. Она из Калуша", - говорит Попов.

видео дня

Ведущий сделал предложение руки и сердца избраннице еще до войны в романтической обстановке на ее День рождения во время отдыха в Риме. Из-за полномасштабного вторжения пара так и не сыграла свадьбу, кроме того Александр и Галина не расписаны - они заключили брак перед Господом.

"Мне кажется, это важнее. И мы обвенчались просто вдвоем, никого не было. Было прикольно то, что у нас свадьба была в церкви, она еще не достроена от слова совсем. Плитка была затянута полиэтиленом, там строительные леса стоят, одна икона. И мы были первыми, кто обвенчался там", - поделился Попов.

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы - легендарной Нины Матвиенко, которая ушла из жизни в начале октября 2023 года.

Также стало известно, что популярный украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес после праздников попал в больницу. В его блоге появились кадры, где он лежит под капельницей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.