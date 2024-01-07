УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Ведущий "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился

Анна Подгорная
7 января 2024, 11:44
Популярный артист рассказал, как познакомился с супругой, где сделал предложение, а также раскрыл подробности их необычного венчания.
Александр Попов
Александр Попов женился - ведущий рассказал про супругу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/akter

Украинский актер и ведущий, известный по работе в утреннем шоу "Сніданок. Вихідний", Александр Попов впервые признался, что его сердце несвободно, и он теперь супруг. В интервью для "Слава +" артист рассказал, кто его жена, а также раскрыл подробности бракосочетания.

Так Попов сообщил, что познакомился с возлюбленной по имени Галина благодаря каналу 1+1 - она работала там стилистом. Сперва между ними были натянутые отношения, потому что он капризничал, как ребенок, а она по характеру очень своенравна.

Тем не менее со временем Галина и Александр влюбились и закрутили роман. "Она стилист, мы познакомились на канале. Но по факту она не работает на канале давно, уже как минимум два года точно. Она работала, у нас был небольшой роман, отношения. Она меня какой-то период ненавидела, потому что я уж очень своенравный: "Это я не хочу одевать, это мне не нравится". Но со временем укротил. Я долго ее укрощал. Она галичанка, а как говорит Игорь Цыганик, если галичанки, ух это сложные. Она из Калуша", - говорит Попов.

видео дня

Ведущий сделал предложение руки и сердца избраннице еще до войны в романтической обстановке на ее День рождения во время отдыха в Риме. Из-за полномасштабного вторжения пара так и не сыграла свадьбу, кроме того Александр и Галина не расписаны - они заключили брак перед Господом.

"Мне кажется, это важнее. И мы обвенчались просто вдвоем, никого не было. Было прикольно то, что у нас свадьба была в церкви, она еще не достроена от слова совсем. Плитка была затянута полиэтиленом, там строительные леса стоят, одна икона. И мы были первыми, кто обвенчался там", - поделился Попов.

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы - легендарной Нины Матвиенко, которая ушла из жизни в начале октября 2023 года.

Также стало известно, что популярный украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес после праздников попал в больницу. В его блоге появились кадры, где он лежит под капельницей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Враг меняет акценты атаки": в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

"Враг меняет акценты атаки": в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

11:33 Украина
Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности, его может заменить Орбан: детали

Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности, его может заменить Орбан: детали

10:33 Мир
Оккупанты ночью атаковали Украину 28 дронами и 3 ракетами: сбить удалось не все

Оккупанты ночью атаковали Украину 28 дронами и 3 ракетами: сбить удалось не все

09:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:11

Когда нельзя есть гранат: 4 предостережения, которые стоит знать каждому

13:10

Салат 5-ти минутка: безумно вкусный рецепт закуски из 3 ингредиентовВидео

12:39

Ракета попала прямо в дом: семье пожарных пришлось спасать себя и соседейВидео

12:18

Бросьте это в стиралку и навсегда забудьте о прилипшей шерсти к одежде

12:12

Гороскоп на завтра 8 января: Близнецам - споры в семье, Раку - неприятности из-за налогов

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
11:44

Ведущий "Сніданок. Вихідний" Александр Попов женился

11:38

В Германии больше года неизвестные беспилотники "глазеют" на тренировки ВСУ - Bild

11:33

"Враг меняет акценты атаки": в ВСУ рассказали о ночном ударе дронами по Украине

11:30

Россия бьет по Украине: атакован рынок в Херсоне, еще один погибший под Покровском

Реклама
11:07

Если надоели драники: рецепт нежных и сочных цибульников от участницы "Мастер Шеф"

11:06

Тоня Матвиенко призналась, почему ее с Мирзояном ребенок не носит его фамилию

10:52

Китайский гороскоп на завтра 8 января: Змеи - осторожно с покупками, Кабанам просить о помощи

10:45

"Есть всего 3 важных дня": когда произойдет остановка войны в Украине - прогноз

10:33

Президент Евросовета Мишель хочет досрочно уйти с должности, его может заменить Орбан: детали

10:10

Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: кто умножит свои финансы

10:06

"Они немного тупые": Волошин рассказал, общается ли с девушками после развода с Тринчер

09:37

Оккупанты ночью атаковали Украину 28 дронами и 3 ракетами: сбить удалось не все

09:20

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Тельцам нужен перерыв, Близнецы доверяйте интуиции

09:02

Какую валюту не возьмут у украинцев в обменниках и почему дают "некачественные банкноты"

08:50

Украинские ракеты и дроны поражают цели в Крыму, обходя российскую ПВО – ISW

Реклама
08:41

Россия собралась усилить "мясные штурмы"мнение

07:56

Спасатели показали результаты прилета дрона врагов в многоквартирный дом в Днепре

06:17

Путин за еду и нефть купил у корейского пухляша ракетымнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 4 секунды найти апельсин

04:35

"Не бросайте их в окопы": офицер жестко высказался о проблеме с мобилизацией

03:40

Вы даже не подозревали: эксперт назвала 4 признака того, что у вас в доме плесень

02:46

Не только для питья: 5 способов использования кофейной гущи дома

02:10

"Чёрный лебедь" может прилететь в любой момент": Жданов спрогнозировал события в РФ

01:30

20-летняя дочь Кравец рассказала, почему из-за мамы стала ходить к психологу

00:32

Еще одно убожество: путинист-Киркоров обезобразил себя новым тату

06 января, суббота
23:51

До войны с РФ осталось 5-8 лет: экс-полковник Бундесвера призвал НАТО готовиться

23:38

"Я антисекс для него": Цибульская рассказала про отношения с известным мужчиной

23:05

"Ускоренными темпами": Игнат рассказал, когда пилоты завершат обучение на F-16

22:11

Зеленский лишил главу СБУ звания генерал-майора: что произошло

22:02

Грустная звезда "Танців з зірками" намекнула на проблемы в отношениях с мужем

21:55

Голодные вылазят из окопов: на фронте россияне массово сдаются в плен

21:50

Как избавиться от мусора в Telegram и освободить место на телефоне: 5 рабочих шагов

21:40

Лишь самые внимательные найдут W среди М за 7 секунд: загадка для людей с "орлиным зрением"

20:34

Путинист-Петросян опозорился древними шутками про "расширение РФ"

20:26

Блокада границы с Украиной прекратилась: правительство Польши договорилось с фермерами

Реклама
19:58

В Украину врывается шторм: будет снег, метель и мощный ветер

19:41

"Дефицит в головах болванов": Гетманцев прокомментировал нехватку средств для военных

19:33

ГУР зажигает, но не свечи: о доброй традиции в спецслужбемнение

19:29

Резкое обострение под Авдеевкой: эксперт назвал фактор, который определит ход битвы

19:15

Бывший Лорак показал страстные поцелуи с новой девушкой

19:10

Лунный календарь на 7 января: от чего следует воздержаться во вторую половину дня

18:45

11 погибших взрослых и детей: РФ ударила ракетами по домам в Покровском районеФотоВидео

18:35

Есть сдвиг: в ГУР сообщили о хороших новостях по обмену пленными

18:32

Нужно найти корабль и моряка в сложной оптической иллюзии: загадка для самых сообразительных

18:31

"Ослепли" на несколько РЛС и потеряли БК: ГУР раскрыло детали мощного удара в Крыму

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять