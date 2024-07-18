Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

Мурат Налчаджиоглу, после разрыва со своей девушкой, катается вместе с собакой.

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Мурат Налчаджиоглу не расстается со своей собакой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу совсем недавно расстался со своей девушкой – украинской моделью Анастасией Фокси. Скандал получился громким, поскольку Анастасия публично призналась, что сделала аборт. Но, кажется, бизнесмен не очень переживает и уже показывает, как проходит его день.

На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал ролик, в котором запечатлен в салоне авто вместе со своим домашним любимцем.

видео дня

"После тяжелого рабочего дня", – написал Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу показал свою собаку / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Отметим, бывшая возлюбленная Мурата назвала его негодяем, но он пока никак не комментировал эти события.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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