Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу совсем недавно расстался со своей девушкой – украинской моделью Анастасией Фокси. Скандал получился громким, поскольку Анастасия публично призналась, что сделала аборт. Но, кажется, бизнесмен не очень переживает и уже показывает, как проходит его день.
На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал ролик, в котором запечатлен в салоне авто вместе со своим домашним любимцем.
"После тяжелого рабочего дня", – написал Налчаджиоглу.
Отметим, бывшая возлюбленная Мурата назвала его негодяем, но он пока никак не комментировал эти события.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.
А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.
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