УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

Элина Чигис
18 июля 2024, 22:00
209
Мурат Налчаджиоглу, после разрыва со своей девушкой, катается вместе с собакой.
Анастасия Фокси, Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу не расстается со своей собакой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу совсем недавно расстался со своей девушкой – украинской моделью Анастасией Фокси. Скандал получился громким, поскольку Анастасия публично призналась, что сделала аборт. Но, кажется, бизнесмен не очень переживает и уже показывает, как проходит его день.

На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал ролик, в котором запечатлен в салоне авто вместе со своим домашним любимцем.

видео дня

"После тяжелого рабочего дня", – написал Налчаджиоглу.

Мурат Налчаджиоглу показал свою собаку
Мурат Налчаджиоглу показал свою собаку / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Отметим, бывшая возлюбленная Мурата назвала его негодяем, но он пока никак не комментировал эти события.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, недавно теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Мурат Налчаджиоглу новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

23:49 Синоптик
РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок: в DeepState назвали направление

РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок: в DeepState назвали направление

22:32 Украина
Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

21:43 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло 2068

Ксения Собчак стала посмешищем на всю РФ - что произошло

Мама сказала, что это фотошоп : волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни 1507

"Мама сказала, что это фотошоп": волонтер показала, как Елена Зеленская выглядит в реальной жизни

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин 1161

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского 1111

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

Последние новости

23:49

"Трусить" будет почти 5-балльный шторм: страну атаковала новая магнитная буря

23:47

Твоя бывшая: роскошная принцесса Дубая бросила своего мужа онлайн

23:24

Не могут поверить: Алсу рассказала, как дети реагируют на поступок ее мужа

22:48

Россия может пускать по Беларуси "Шахеды" умышленно — Коваленко

22:42

"Благодарна вселенной": Ольга Сумская поделилась радостным событием

Россия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - ЖмайлоРоссия погрязла на Востоке и на Харьковщине, у нее нет ресурса для наступления на севере - Жмайло
22:32

РФ может продвигаться дальше после выхода ВСУ из Крынок: в DeepState назвали направление

22:02

Почему провалилось большое контрнаступление ВСУ: аналитики раскрыли важные детали

22:00

Не скучает: Мурат Налчаджиоглу показал, с кем проводит время после расставания со своей пассией

21:58

Можно ли собакам арбуз: американские кинологи рассказали

Реклама
21:54

Была ли авария на Южноукраинской АЭС: Энергоатом все отрицает

21:43

Украинские войска вышли из Урожайного на Донеччине: у Зеленского отреагировали

21:39

Путинистка Лолита рассказала правду, почему отдала дочь на воспитание своей матери на самом деле

21:15

Кейт продолжает химию: когда принцесса появится на публике

20:59

Впервые в истории: кадры поражения российской САУ "Мальва" FPV-дрономВидео

20:53

Мощные взрывы в Одессе: россияне запустили ракету из Крыма

20:52

Украина прекратила транзит нефти из РФ: в Венгрии и Словакии немедленно отреагировали

20:39

Как избавиться от муравьев в доме раз и навсегда: 100-процентное средство

20:29

В Украину идет сильное похолодание: области атакуют дожди и грозы

20:22

Как не простудиться от вентилятора: эти правила спасут в жару

19:29

Стабилизовать фронт удастся только осенью, а перехватить инициативу — еще позже - прогноз

Реклама
19:28

Отключать будут сразу по три очереди: графики отключения света на 19 июля

19:26

Женщина заметила странные "осадки" из дымохода: внутри было кое-что неожиданное

19:10

Какое будет население Украины к концу 21 века: шокирующий прогнозмнение

18:55

Не без риска: что происходит с телом после стояния на гвоздях

18:50

Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности еще с 2 странами - первые детали

18:47

Беременна: блогер-сплетник выдал "дружеский слив" на Остапчука и его жену

18:28

Генерал о применении ВСУ дронов на поле боя: "Явно не проигрываем"

18:19

Отец пошел на смерть вместо сына: на фронте погиб защитник Украины из Киевской областиВидео

17:56

20 аэродромов под ударом: когда ВСУ смогут бить вглубь РФ дальнобойным оружием - эксперт

17:56

Левый берег Украины остался почти без света: какая поломка вызвала такие отключения

17:49

Король Чарльз засветился за поцелуем с женщиной на глазах у жены - детали

17:41

Наступление РФ на Харьковщину: оккупантам удалось достичь одной цели - Жорин

17:30

Должен быть здравый смысл: можно ли в церкви фотографировать

17:24

После измены и разводы: звезда шоу "Танці з зірками" рассказал, в кого влюблен

17:00

Находится на грани, но продолжает наступать: Маломуж назвал замысел Путина

16:59

Графики в Украине будут "значительно мягче": стали известны конкретные сроки

16:40

Что делать, если сгорел на солнце: советы врачей

16:27

Стало известно, зачем Киркоров сплавил детей в другую страну

16:22

Будете здоровыми весь год: какой водой нужно облиться 19 июля - приметы

16:20

Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной: какова цель диктатора

Реклама
16:13

Танки и не только: Франция передаст Украине новый пакет помощи - что в него войдет

16:09

Андрей Лузан впервые озвучил, в каких войсках будет служитьВидео

15:55

Как подключить телефон к телевизору: топ-5 способов

15:54

Как уменьшить обувь, если она большая: самые действенные способы

15:44

Зеленский намекнул на Орбана: "Кто-то хочет способствовать войне за счет Украины"

15:40

Идут бои на островах левого берега Днепра, РФ попытается занять правобережье - DeepState

15:36

Кому не будут отключать свет: Кабмин расширил список

15:30

Лайма Вайкуле объяснила, почему начала петь на украинском языке: "Это страшно"Видео

15:03

Дроны СБУ взорвали штаб и базу РФ в Крыму: СМИ узнали детали спецоперацииВидео

14:59

Уничтожение военных аэродромов РФ и конец войны: громкое заявление Зеленского

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять