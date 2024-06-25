"Не имею к ней никакого отношения": возлюбленная Мурата Налчаджиоглу рассказала, как относится к его дочери

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу заявила, что ей не интересны никакие контакты с его дочерью.

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Возлюбленная Мурата Малчаджиоглу не ищет контактов с его дочерью Софией / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Возлюбленная украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу – Анастасия Фокси, с которой он, по слухам, собирается жениться, высказалась об отношениях с его дочерью от предательницы Украины Ани Лорак.

На своей странице в соцсетях Анастасия ответила на вопрос подписчиков удалось ли ей наладить контакт с 13-летней Софией.

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"Было бы лицемерием с моей стороны играть какие-то роли. 13 лет – это не ребенок, это подросток, человек, который в определенной степени принимает решение и выбор. У девочки есть оба родителя. Я не имею к ней никакого отношения. Поэтому мне никакие контакты не интересные", – написала Фокси.

Возлюбленная Мурата Налчаджиоглу не навязывается его дочери / фото: скрин instagram.com/anastasija_foxy2/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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