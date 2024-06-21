"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу недавно поссорился со своей девушкой Анастасией Фокси, но в паре уже царит идиллия, они даже отправились вместе отдыхать в Турцию.
Отметим, на отдых отправилась и дочь Мурата от предательницы Украины Ани Лорак - София.
На своей странице в Instagram Мурат опубликовал ролик, который снят в Бодруме. На видео бизнесмен показался с Анастасией и пара продемонстрировала обручальные кольца.
"Муж", - написала Анастасия.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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