"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

Мурат Налчаджиоглу и его новая пассия засветили обручальные кольца.

https://stars.glavred.info/muzh-murat-nalchadzhioglu-pokazal-obruchalnoe-kolco-10574903.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу показался с обручальным кольцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca/

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу недавно поссорился со своей девушкой Анастасией Фокси, но в паре уже царит идиллия, они даже отправились вместе отдыхать в Турцию.

Отметим, на отдых отправилась и дочь Мурата от предательницы Украины Ани Лорак - София.

видео дня

На своей странице в Instagram Мурат опубликовал ролик, который снят в Бодруме. На видео бизнесмен показался с Анастасией и пара продемонстрировала обручальные кольца.

"Муж", - написала Анастасия.

Мурат Налчаджиоглу отправился с невестой в Турцию / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Читайте больше о Налчаджиоглу:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред