Бывший муж предательницы Ани Лорак показал 13-летнюю дочь в купальнике

Бывший муж предательницы Украины Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу отправился в отпуск со своей единственной дочерью Софией в Турцию.
На своей странице в соцсетях Мурат показал видео, как 13-летняя София прыгает в желтом купальнике с помоста в воду.
Налчаджиоглу и София остановились в одном из отелей Бодрума. Это первая встреча Мурата с девочкой за последние шесть месяцев. Также в этом самом отеле отдыхает и его пассия Анастасия Foxy, с которой он недавно поссорился, но, судя по фотографиям в соцсетях, уже помирился.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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