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Бывший муж предательницы Ани Лорак показал 13-летнюю дочь в купальнике

Элина Чигис
20 июня 2024, 05:00
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Мурат Налчаджиоглу показал кадры, как он проводит отдых с дочерью Софией.
Мурат Налчаджиоглу
Мурат Налчаджиоглу на отдыхе с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca/

Бывший муж предательницы Украины Ани Лорак - Мурат Налчаджиоглу отправился в отпуск со своей единственной дочерью Софией в Турцию.

На своей странице в соцсетях Мурат показал видео, как 13-летняя София прыгает в желтом купальнике с помоста в воду.

видео дня

Налчаджиоглу и София остановились в одном из отелей Бодрума. Это первая встреча Мурата с девочкой за последние шесть месяцев. Также в этом самом отеле отдыхает и его пассия Анастасия Foxy, с которой он недавно поссорился, но, судя по фотографиям в соцсетях, уже помирился.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

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