Мурат Налчаджиоглу удивил, как с дочкой отдыхает в Турции: засветилась новая пассия

Вместе с Налчаджиоглу и его дочерью была его новая пассия - блогер Анастасия.

https://stars.glavred.info/murat-nalchadzhioglu-zdivuvav-yak-iz-donkoyu-vidpochivaye-v-turechchini-zasvitilas-nova-pasiya-10573718.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу отдыхает с новой пассией в Турции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Началджиоглу, показался на отдыхе в Турции с дочерью.

Его дочь от брака с Ани Лорак 13-летняя София прилетела в Турцию, чтобы провести время с отцом. Началджиоглу показал, как встретил Соню в аэропорту, а потом они ехали вместе в авто на отдых.

Экс-супруг Ани Лорак с дочкой отдыхают в Турции / скриншот: instagram

Где отдыхает бывший муж Ани Лорак / скриншот: instagram

Однако, внимание внимательных пользователей привлекло и то, что вместе с ними была его новая пассия - блогер Анастасия. Она опубликовала фото из отеля, где также остановился и Мурат. Впрочем, не только это стало подтверждением того, что пара после разрыва возобновила роман. В частности, и Мурат, и Анастасия снова опубликовали совместные фото в фотоблоге.

видео дня

Экс-супруг Ани Лорак с новой пассией в Турции / скриншот: instagram

Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред