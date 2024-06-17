Мурат Налчаджиоглу удивил, как с дочкой отдыхает в Турции: засветилась новая пассия

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Началджиоглу, показался на отдыхе в Турции с дочерью.
Его дочь от брака с Ани Лорак 13-летняя София прилетела в Турцию, чтобы провести время с отцом. Началджиоглу показал, как встретил Соню в аэропорту, а потом они ехали вместе в авто на отдых.
Однако, внимание внимательных пользователей привлекло и то, что вместе с ними была его новая пассия - блогер Анастасия. Она опубликовала фото из отеля, где также остановился и Мурат. Впрочем, не только это стало подтверждением того, что пара после разрыва возобновила роман. В частности, и Мурат, и Анастасия снова опубликовали совместные фото в фотоблоге.
Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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