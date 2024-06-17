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"Она в секте": бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным

Элина Чигис
17 июня 2024, 12:30
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Путинист Стас Барецкий заявил, что помогает Алле Пугачевой финансово.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Стас Барецкий рассказала об Алле Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский шоумен Стас Барецкий, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, никак не смолкает о своей когда-то подруге Алле Пугачевой, выдумывая все новые версии тяжелой жизни певицы с Максимом Галкиным в Израиле.

В комментарии для росСМИ Барецкий заявил, что Примадонна нуждается в деньгах, поскольку Галкин растратил все ее сбережения.

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"Пугачева попала в секту. Все ее деньги Максим Галкин благополучно на свои шоу-программы потратил. Алла Борисовна, конечно, сейчас в очень плохом состоянии", — выдал Барецкий.

Затем путиниста совсем занесло, и он заявил, что даже готов забрать Пугачеву к себе на содержание.

"Выделю ей полное проживание, чтобы она жила нормально, восстанавливала здоровье", — сказал шоумен.

Видимо, россияне никак не могут пережить, что Пугачева и Галкин отважились публично осудить войну в Украине и уехали из страны-террориста в Израиль, где продолжают свою счастливую семейную жизнь. И как бы пропагандисты не кричали, что об артистах нужно забыть, сами же каждый день выдумывают все новые сплетни о них.

Кто такая Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".

А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.

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