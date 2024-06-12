Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

У старшего брата российского комика Максима Галкина, который публично осудил кровавое вторжение РФ в Украину, Дмитрия Галкина прошли обыски в особняке на Рублевке.
Как сообщает росСМИ "112", Дмитрия подозревают в хищениях при выполнении подрядов Министерства обороны страны-оккупанта РФ.
Силовики изъяли у Дмитрия Галкина носители информации и прочую технику.
Добавим, ранее Галкин служил в силовых структурах, а потом он стал соучредителем компании по производству оружия и боеприпасов "Оружейные мастерские".
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, недавно Максим Галкин анонсировал концерты в Вене и Амстердаме, а россияне уже успели написать свое мнение. Жители страны-оккупанта в своих лучших традициях сразу же написали сотни гневных комментариев. Что интересно, россияне не устают писать Галкину, что он никому не интересен, но далее продолжают следить за его жизнью.
А также путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны. Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.
Читайте больше о Галкине:
- "Успокойтесь, помойки": подвыпивший Галкин жестко ответил россиянам
- Максим Галкин врезал кремлевским властям - детали
- В окружении знаменитых одесситов: Максим Галкин встретился с любимыми украинцами
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред