Изьяли многое: у Галкина-старшего прошли обыски в РФ - детали

Старшего брата Максима Галкина подозревают в краже государственных денег РФ.

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У Дмитрия Галкина крупные проблемы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

У старшего брата российского комика Максима Галкина, который публично осудил кровавое вторжение РФ в Украину, Дмитрия Галкина прошли обыски в особняке на Рублевке.

Как сообщает росСМИ "112", Дмитрия подозревают в хищениях при выполнении подрядов Министерства обороны страны-оккупанта РФ.

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Силовики изъяли у Дмитрия Галкина носители информации и прочую технику.

Добавим, ранее Галкин служил в силовых структурах, а потом он стал соучредителем компании по производству оружия и боеприпасов "Оружейные мастерские".

У брата Максима Галкина прошел обыск / фото: скрин t.me/ENews112/

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, недавно Максим Галкин анонсировал концерты в Вене и Амстердаме, а россияне уже успели написать свое мнение. Жители страны-оккупанта в своих лучших традициях сразу же написали сотни гневных комментариев. Что интересно, россияне не устают писать Галкину, что он никому не интересен, но далее продолжают следить за его жизнью.

А также путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны. Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.

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