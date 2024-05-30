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Известный украинский артист поговорил с Пугачевой и разоблачил ее настоящую сущность

Элина Чигис
30 мая 2024, 07:49
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Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой.
Алла Пугачева
Алла Пугачева поговорила с Юрием Рыбчинским / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Народный артист Украины, поэт и драматург Юрий Рыбчинский не прекратил общение с некоторыми российскими артистами, которые осудили вторжение РФ в Украину и уехали из страны-террориста.

В интервью для Наташи Влащенко Рыбчинский отметил, что недавно разговаривал с Аллой Пугачевой и поздравил ее с днем рождения.

Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.

"Правильно она говорит – это террористическое государство. Она все понимает так же, как и мы", – отметил Рыбчинский.

Смотрите видео, в котором Рыбчинский высказался о Пугачевой:

Кто такой Юрий Рыбчинский?

Юрий Рыбчинский – советский и украинский поэт, драматург, сценарист, один из основателей современной украинской эстрадной песни. Герой Украины, народный артист.
Поэта по праву называют одним из основателей украинской эстрадной песни. Юрий Рыбчинский пишет для "звезд", но также наделен талантом открывать новые имена.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно путинист Юрий Назаров набросился на Галкина и Пугачеву с обвинениями из-за их позиции на счет войны. Назаров заявил, что финансовое положение супругов очень печальное и теперь Галкину нужно больше работать.

А также Алла Пугачева пообедала с российским бизнесменом Олегом Тиньковым на Кипре, который признан иноагентом стране-оккупанте. Друзей заметили в ресторане за обедом, во время которого они долго разговаривали.

Читайте больше о Пугачевой:

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