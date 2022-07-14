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"В таком огне рождается настоящая нация": Рыбчинский высказался о войне

14 июля 2022, 19:37

Рыбчинский также добавил, что россия давно готовилась в войне.

Юрий Рыбчинский
Юрий Рыбчинский / Facebook

Украинцы становятся настоящей нацией и война россии против Украины побудила украинцев наконец-то становиться настоящей нацией.

Об этом в интервью изданию "Комсомольская правда в Украине" рассказал поэт, драматург и сценарист Юрий Рыбчинский.

"Эта война побудила нас поскорее двигаться в верном направлении. Мы очень много лет медлили и многие процессы шли очень слабо. А сейчас некогда терять время, надо все решать иногда даже не в течение дня, а в течение каких-то часов. Наверное, именно в таком огне и рождается настоящая нация", - говорит он.

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По словам поэта, в истории никогда по-другому не было. Ни один народ не может сказать, что ему подарили свободу и независимость, как говорится, на блюдечке с золотой каемочкой. За все нужно или платить, или расплачиваться.

Рыбчинский также добавил, что россия давно готовилась в войне. "Я в те времена много ездил по разным делам в Москву и мог читать и привозить их газеты. Уже тогда было ясно, что они готовятся к войне с Украиной. Я не столь большой аналитик, но достаточно было эти московские газеты почитать. В 2007, 2010, 2012 годах там были такие статьи, что уже создавался для общества образ украинца как врага. А зачем это делать, если ты не готовишься к войне? Поэтому предчувствие было. Я даже не скрываю. Со мной спорили, говорили, что я, так сказать, преувеличиваю, что это безумие, что этого не может быть", - рассказывает он.

Напомним, ранее муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский показал, как певец Олег Винник помогает ВСУ.

Он опубликовал серию снимков, на которых запечатлен внедорожник защитной расцветки.

Юрий Рыбчинский
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