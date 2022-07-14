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Олег Винник объявился: певец подарил ВСУ боевую "Волчицу"

14 июля 2022, 15:09

Артист сейчас находится в Германии, но помогает нашим защитникам.

Олег Винник
Олег Винник / скриншот

Муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский показал, как певец Олег Винник помогает ВСУ.

На своей странице в Facebook опубликовал серию снимков, на которых запечатлен внедорожник защитной расцветки.

По его словам, машина отправляется на передовую благодаря украинскому певцу Олегу Виннику, который покинул Украину и переехал в Германию из-за проблем со здоровьем.

"Сегодня из Винницы на передовую отправляется еще одна боевая "Волчица" от Олега Винника. Да здравствуют и побеждают наши "Волчицы". С благодарностью, бойцы в/ч №А7301", – написал Недзельский.

машина
машина / скриншот
машина
машина / скриншот

Напомним, последнее свое обращение Винник сделал 24 апреля в Instagram. Певец перестал выходить на связь с поклонниками и не выступал публично на концертах.

Как рассказала адвокат Винника, певец активно помогает ВСУ.

Полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно. Об этом свидетельствует обращение артиста к украинскому народу, где он выразил четкую гражданскую позицию.

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ВСУ Олег Винник
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