Олег Винник объявился: певец подарил ВСУ боевую "Волчицу"

Артист сейчас находится в Германии, но помогает нашим защитникам.
Муж украинской певицы Оксаны Билозир, экс-директор дворца "Украина", а сейчас военнослужащий Роман Недзельский показал, как певец Олег Винник помогает ВСУ.
На своей странице в Facebook опубликовал серию снимков, на которых запечатлен внедорожник защитной расцветки.
По его словам, машина отправляется на передовую благодаря украинскому певцу Олегу Виннику, который покинул Украину и переехал в Германию из-за проблем со здоровьем.
"Сегодня из Винницы на передовую отправляется еще одна боевая "Волчица" от Олега Винника. Да здравствуют и побеждают наши "Волчицы". С благодарностью, бойцы в/ч №А7301", – написал Недзельский.
Напомним, последнее свое обращение Винник сделал 24 апреля в Instagram. Певец перестал выходить на связь с поклонниками и не выступал публично на концертах.
Как рассказала адвокат Винника, певец активно помогает ВСУ.
Полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно. Об этом свидетельствует обращение артиста к украинскому народу, где он выразил четкую гражданскую позицию.
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