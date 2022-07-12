Борется с тяжелой болезнью: стало известно, где скрывается от войны покоритель украинок Олег Винник

Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец и кумир миллионов украинских женщин Олег Винник пропал с самого начала войны.

Последнее свое обращение Винник сделал 24 апреля в Instagram. Певец перестал выходить на связь с поклонниками и не выступал публично на концертах.

Как рассказала адвокат Винника в комментарии ТСН.ua, певец активно помогает ВСУ.

Полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно. Об этом свидетельствует обращение артиста к украинскому народу, где он выразил четкую гражданскую позицию.

Где находится Олег Винник

Уже почти 20 лет Олег Винник официально проживает за границей.

"Он проживает в Берлине, откуда помогает украинцам, а также проходит лечение. Проблемы со здоровьем у него начались еще до войны, из-за которых артисту даже пришлось отменить несколько концертов", - говорится в сообщении.

Олег Винник здоровье

Как сообщила адвокат журналистам, Олег Винник был вынужден обратиться к специалистам. В настоящее время лечение продолжается, поскольку были обостренные моменты.

Но, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем певец через свой благотворительный фонд "Вовчиця" отправляет для ВСУ автомобили. Публично Олег Винник ничего не говорит о своем волонтерстве, осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину и не желает пиариться во время беды.

Ранее певица Оля Полякова рассказала, что происходит с Олегом Винником и где он пропал.

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