УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Борется с тяжелой болезнью: стало известно, где скрывается от войны покоритель украинок Олег Винник

12 июля 2022, 23:58

Полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно.

Олег Винник
Олег Винник / instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец и кумир миллионов украинских женщин Олег Винник пропал с самого начала войны.

Последнее свое обращение Винник сделал 24 апреля в Instagram. Певец перестал выходить на связь с поклонниками и не выступал публично на концертах.

Как рассказала адвокат Винника в комментарии ТСН.ua, певец активно помогает ВСУ.

Полномасштабное вторжение России в Украину Олег Винник воспринял очень болезненно. Об этом свидетельствует обращение артиста к украинскому народу, где он выразил четкую гражданскую позицию.

Где находится Олег Винник

Уже почти 20 лет Олег Винник официально проживает за границей.

"Он проживает в Берлине, откуда помогает украинцам, а также проходит лечение. Проблемы со здоровьем у него начались еще до войны, из-за которых артисту даже пришлось отменить несколько концертов", - говорится в сообщении.

Олег Винник здоровье

Как сообщила адвокат журналистам, Олег Винник был вынужден обратиться к специалистам. В настоящее время лечение продолжается, поскольку были обостренные моменты.

Но, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем певец через свой благотворительный фонд "Вовчиця" отправляет для ВСУ автомобили. Публично Олег Винник ничего не говорит о своем волонтерстве, осуждает полномасштабное вторжение страны-агрессора в Украину и не желает пиариться во время беды.

Олег Винник, Вовчиця

Ранее певица Оля Полякова рассказала, что происходит с Олегом Винником и где он пропал.

Читайте также:

Олег Винник
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:14

"Путинисту" Лепсу не дали визу в Великобританию

12 июля, вторник
23:58

Борется с тяжелой болезнью: стало известно, где скрывается от войны покоритель украинок Олег ВинникВидео

23:53

"Вторая армия мира" боится признать поражение и уйти прочь - Зеленский

23:49

Голливудский актер расплакался в прямом эфире, вспоминая личную встречу с Путиным 8 лет назадВидео

23:33

Не могут простить патриотизма Лободы: росСМи назвали отца второго ребенка певицы

Реклама
23:24

"Страшно представить последствия": в Москве засекретили адреса бомбоубежиц

22:53

Российские войска будут пытаться взять Донбасс до 24 августа - ЖдановВидео

22:41

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:30

Первая репетиция осени: на Украину налетят дожди и резко похолодает

21:55

Лукашенко уволил замначальника Генштаба, ответственного за мобилизациюВидео

21:40

Президент поставил перед военными задачу по освобождению всей Украины - ДаниловВидео

21:19

Ляпис Трубецкой перепел культовую песню "Воины света" на украинском языке

21:17

Поехал домой в гробу: воины ВСУ ликвидировали командира танковой роты армии РФ с УралаВидео

21:01

В России готовят "путинозаменителя": в разведке назвали возможного преемника диктатораВидео

20:37

Обещают деньги: на Херсонщине оккупанты охотятся за "головами" украинских активистовВидео

20:35

Количество погибших увеличивается: в Часовом Яру из-под завалов вытащили уже 45 телВидео

20:33

"Я - пьяница": путинист Лепс объяснил свой успех в России и рассказал о заработкахВидео

20:33

ВСУ заставили оккупантов бежать при штурме вблизи 8 населенных пунктов – ГенштабВидео

20:17

Сергей Стерненко. Хлопок в Новой Каховке вызвал истерику у захватчиковВидеоблоги

19:51

Госдума РФ соберется на внеочередное заседание: эксперт рассказал, чего ожидать Украине

Реклама
19:48

Россия готовится к аннексии украинских территорий - разведкаВидео

19:36

YouTube забанил телеграмм еще одного российского пропагандиста

19:25

Полякова оскорбила украинцев, защищая своего мужа

19:21

Неудачи, как из рога изобилия: 2 знака зодиака в зоне риска в ближайшие дниВидео

19:18

Волосы растут как на дрожжах: дешевая никотиновая кислота сотворит чудо с вашими волосамиВидео

19:18

Дмитрий Комаров продал "взрослую игрушку" за рекордную сумму на пользу ВСУ

19:17

ВСУ сегодня в ударе: на Херсонщине пылает очередной склад боеприпасов оккупантовВидео

19:14

Какие продукты снижают давление: что можно и нельзя есть при гипертонии

18:55

Устрашение от России: как Путин снова попытается переубедить Лукашенкомнение

18:52

Диетологи многое недоговаривают: в каком виде лучше всего есть куриные яйца, чтобы не полнеть

18:30

"В Кремле продолжают жевать сопли": Гиркин обвинил российское командование в бездействииВидео

18:21

Поздравления с юбилеем женщине, красивые картинки и стильные открытки в день праздника

18:03

Гороскоп на завтра, 13 июля 2022: Овнам – испытание судьбы, Скорпионам – неприятности, Рыбам - деньгиВидео

17:49

ВСУ ликвидировали командира мотострелковой дивизии РФ: тело опознали только по ДНКВидео

17:44

"Сколько можно это лицемерие проявлять": украинская ведущая набросилась на Софию Ротару

17:31

Российские бомбардировщики можно и нужно сбивать: Жданов назвал главные условияВидео

17:18

Лолита призналась в любви к России и назвала ее родиной

17:03

Мужественные и отважные: Британия показала, как тренирует украинских военныхВидео

16:58

Кровавый обстрел РФ Часового Яра: из-под завалов достали тела 38 погибшихВидео

16:55

Дорофеева уже не стесняется отношений с Кацуриным: певица показала романтическое фото

Реклама
16:47

10 танков Leopard и 20 бронетранспортеров M113: Испания планирует передать Украине тяжелую техникуВидео

16:32

РФ не сможет оборонять рубежи: Жданов назвал два сценария развития войны в Украине

16:28

Как прокачать свой мозг и стать умнее: самые лучшие советы

16:01

Перелом в войне и освобождение городов: неожиданный прогноз астрологовВидео

15:53

Выходные в августе 2022 в Украине: как будем отдыхать в условиях военного положения

15:40

Кому категорически нельзя есть вишню и чем она вредна

15:38

Может вызвать кровотечение: что лечит и "калечит" черника

15:35

Довела Сергея Притулу до слез: 10-летняя украинка собрала деньги для ВСУ своим талантом

15:16

Новая почта будет отправлять посылки по-новому: главные измененияВидео

15:13

"Обсудим ваше": военный эксперт объяснил, зачем Путину сейчас нужны переговорыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять