У Винника таки серьезные проблемы со здоровьем: Полякова раскрыла правду

Олег Винник пропал из публичного пространства/ instagram.com/olegg.vynnyk/

Уже несколько недель в Сети активно обсуждают исчезновение украинского певца Олега Винника.

Так, последний пост в Instagram Винника датируется 24 апреля. Он также не анонсирует благотворительных выступлений и после начала войны не был замечен на сборных концертах со своими украинскими коллегами.

Певица Ольга Полякова отметила, что у Винника проблемы со здоровьем, сообщает "Новое время".

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"То, что я слышала, у него серьезные проблемы какие-то со здоровьем были. Я с Олегом пообщалась в начале войны и знаю, что мы хотели записывать какие-то песни и что у него тоже очень болело из-за того, что происходит в Украине. Я это точно знаю, потому что с ним общалась. Не знаю, могу я это говорить или нет, но я знаю, что у него есть проблемы со здоровьем. Я думаю, пусть он сам эту информацию обнародует. Олег — не предатель. Он всегда пропагандировал украинские песни, всегда был с Украиной", — прокомментировала артистка.

Напомним, ранее музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин высказался на тему того, где сейчас может быть певец Олег Винник. Звезда не появлялся в Сети с 24 апреля, не выходил на связь с друзьями-артистами, и все теряются в догадках, куда он мог исчезнуть во время войны.