В Израиль не собирается: Алла Пугачева с семьей покидает Кипр - что случилось

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осудила незаконное вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, некоторое время находится на Кипре, где у нее есть собственная вилла.
Как сообщает росСМИ "НеМалахов", артистка собирается перебраться с детьми и мужем Максимом Галкиным в Юрмалу.
"На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита "Арлекино" резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги. Певице тяжело ходить", - написало СМИ.
Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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Отметим, недавно Алла Пугачева показала романтическую прогулку с Максимом Галкиным на яхте. Конечно, не обошлось и без язвительных комментаторов из террористической России, которые традиционно называют пару "внуком и бабушкой".
А также Юрий Рыбчинский заявил, что месяц назад созванивался с Аллой Пугачевой. Артист не стал полностью пересказывать разговор с Пугачевой, но заявил, что согласен с ее мнением на счет страны-оккупанта России.
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