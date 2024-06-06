Отобрали все: в РФ нанесли удар по Пугачевой - что случилось

Новой королевой эстрады страны-террористки России стала путинистка Любовь Успенская.

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Алла Пугачева больше не королева российской эстрады / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/

Российская легендарная певица Алла Пугачева, которая публично осудила страшное вторжение РФ в Украину и уехала с семьей жить в Израиль, была королевой российской эстрады.

На ПМЭФ-2024 в Петербурге решили, что Пугачева из-за своей позиции не заслуживает такого звания и ее заменила на любительница диктатора Путина Любовь Успенская.

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"В Петербурге проходит международный экономический форум, который не первый год посещают звезды отечественного шоу-бизнеса. 5 июня в рамках мероприятия был организован закрытый прием для гостей, на котором выступила Любовь Успенская. Певица настолько впечатлила публику, что после ее назвали новой королевой эстрады", - сообщили пропагандистские росСМИ.

Пугачева пока что не комментировала эту новость, но, скорее всего, ее никак она не огорчит, поскольку певица не планирует возвращаться в страну-оккупанта.

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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Отметим, недавно Никита Пресняков, который уехал жить в США, недавно наведался на родину. Как сообщают пропагандистские росСМИ, Никита занимается продажей дачи своей бабушки Аллы Пугачевой.

А также Филипп Киркоров показал архивные кадры в соцсетях, на которых он засветился со своей бывшей женой Аллой Пугачевой. В серии снимков есть и фото, на котором Киркоров гуляет с Пугачевой за руку.

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