Филипп Киркоров поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения и показал архивное фото с Пугачевой.

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Киркоров удивил фотографией с Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/alla_orfey/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавое вторжение РФ в Украину, решил поздравить российскую певицу Кристину Орбакайте с 53-летием.

Путинист показал архивные кадры в соцсетях, на которых он засветился со своей бывшей женой Аллой Пугачевой – матерью Орбакайте. Стоит отметить, что Пугачева не общается с Киркоровым и уехала с семьей из страны-оккупанта жить в Израиль.

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"С днем рождения, Кристина!", - написал любитель Путина под видео.

В серии снимков есть и фото, на котором Киркоров гуляет с Пугачевой за руку. Получается, путинист до сих пор хранит фото своей бывшей жены, а также он коллекционирует куклы в виде Примадонны.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, российский адвокат Елена Сенина публично заявила, что Филипп Киркоров обязан принести свои извинения певице Славе за оскорбления во время конфликта артистки и пластического хирурга Тимура Хайдарова.

А также Анастасия Стоцкая, которая раньше была протеже и, по слухам, любовницей Филиппа Киркорова, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, высказала недоумение в поведении артиста.

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