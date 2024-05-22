Путинист Пресняков обратился к сыну от Орбакайте и сделал громкое признание

Путинист Владимир Пресняков сделал редкое обращение к своему старшему сыну и поздравил его с днем рождения.

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Владимир Пресняков поздравил сына Никиту с днем рождения / коллаж: Главред, фото: t.me/vladimirpresnyakov

Российский певец Владимир Пресняков, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, обратился к сыну от Кристины Орбакайте – Никите Преснякову.

На своей странице в соцсетях артист оставил послание сыну и отметил, что не считает себя идеальным отцом.

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"Никита, сыночек мой, тебе сегодня 33. Каждый раз я хочу объять необъятное и подарить тебе всю свою любовь. И знаешь, наверняка, я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой, самый старший мой сын. Очень тебя люблю! С днем рождения", — написал путинист.

Владимир Пресняков обратился к сыну / фото: скрин t.me/vladimirpresnyakov

Стоит отметить, что Никита еще в начале полномасштабного нападения России на Украину переехал из страны-оккупанта жить в США, где развивает свою музыкальную карьеру и даже отправился в первый тур.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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Отметим, на днях путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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