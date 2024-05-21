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Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина

Элина Чигис
21 мая 2024, 11:49
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Кристина Орбакайте публично поздравила старшего сына с днем рождения.
Никита Пресняков, Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте обратилась к Никите Преснякову / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, instagram.com/orbakaite_k/

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение по поводу страшного террористического вторжения РФ в Украину и сейчас живет в США, обратилась к своему старшему сыну Никите Преснякову.

На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост, показав архивный снимок с Никитой, на котором они сидят в кинотеатре.

видео дня

"С днем рождения, сынок!", — написала певица.

Отметим, в честь своего дня рождения Пресняков запланировал выступление в Сан-Франциско 23 мая.

Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

Кристина Орбакайте - последние новости по теме

Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

Читайте больше об Орбакайте:

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Кристина Орбакайте Никита Пресняков
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