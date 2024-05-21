Кристина Орбакайте публично обратилась к Никите Преснякову - причина

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свое мнение по поводу страшного террористического вторжения РФ в Украину и сейчас живет в США, обратилась к своему старшему сыну Никите Преснякову.
На своей странице в соцсетях Орбакайте опубликовала новый пост, показав архивный снимок с Никитой, на котором они сидят в кинотеатре.
"С днем рождения, сынок!", — написала певица.
Отметим, в честь своего дня рождения Пресняков запланировал выступление в Сан-Франциско 23 мая.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
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