Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте заговорила про мир.

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Кристина Орбакайте заговорила про мир / Коллаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине и живет в США, внезапно заговорила о мире.

Певица, которая периодически приезжает в террористическую Россию, чтобы подзаработать деньжат, на своей странице в Instagram, опубликовала свежий пост.

Певица сейчас со своим мужем находится в Португалии, где наслаждается отдыхом. Она также заговорила про мир, правда не вдаваясь в подробности о том, что ее родная Россия напала на мирную Украину.

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"Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра", - пожелала Орбакайте мира.

Кто такая Кристина Орбакайте? Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).

В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.

А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.

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