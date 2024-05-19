Кристина Орбакайте заговорила о мире

Российская певица Кристина Орбакайте, которая так и не высказала свою позицию на счет войны в Украине и живет в США, внезапно заговорила о мире.
Певица, которая периодически приезжает в террористическую Россию, чтобы подзаработать деньжат, на своей странице в Instagram, опубликовала свежий пост.
Певица сейчас со своим мужем находится в Португалии, где наслаждается отдыхом. Она также заговорила про мир, правда не вдаваясь в подробности о том, что ее родная Россия напала на мирную Украину.
"Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться! Всем мира и добра", - пожелала Орбакайте мира.
Кто такая Кристина Орбакайте?
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
Кристина Орбакайте - последние новости по теме
Напомним, Кристина Орбакайте лаконично поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием. В своих соцсетях Орбакайте опубликовала архивные кадры с мамой и кратко подписала пост. Но пропагандистские росСМИ, конечно же, в своей манере написали, что дочь "отделалась" от матери в ее юбилей и другую чушь.
А также Кристина Орбакайте похвасталась ярким выходом в креативном платье с изображением ее матери Аллы Пугачевой.
Вас также может заинтересовать:
- "Отделалась от матери": как Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с юбилеем
- Вместе с Пугачевой: Кристина Орбакайте показала вечернюю прогулку
- Приползла к Путину: Кристина Орбакайте бесплатно перепоет Аллу Пугачеву в Кремле
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред