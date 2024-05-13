На днях сын российской певицы Кристины Орбакайте певец Никита Пресняков, который уехал из страны-террориста России в начале полномасштабного вторжения в Украину, обьявил, что продолжает свой тур по США и теперь концерт состоится в Сан-Франциско.
На своей странице в соцсетях Никита порадовал поклонников скидкой 20% на билеты в честь Дня матери.
Отметим, что певца поддержала и его мать Кристина Орбакайте, уточнив, что скидка будет действовать всего три дня.
По понятным причинам, пропагандистские росСМИ, которые не могут пережить, что Никита успешно строит карьеру не в стране-оккупанте, а в США, решили, что билеты не продаются и поэтому артист решил снизить цену, а Орбакайте всеми силами старается спасти своего сына. Что бы там не фантазировали пропагандисты, но концерт Преснякова в Лос-Анджелесе имел небывалый успех.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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Отметим, Кристина Орбакайте решила продать особняк в РФ. Интересно, что в этом особняке жил ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой после свадьбы, а также, по информации пропагандистских росСМИ, Орбакайте обещала, что оставит дом сыну в наследство.
А также Никита Пресняков, кажется, совсем не тревожится по поводу скандалов, которые происходят вокруг его родных. В то время, как Кристина Орбакайте "провалила" свое возвращение на сцену в стране-оккупанте России, Никита уехал отдыхать в горы, чтобы отметить с друзьями день рождения жены.
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