Путинист решил высказаться в своих социальных сетях.

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Киркоров поздравил сына Орбакайте / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова Дени попал в немилость скандального российского певица Филиппа Киркорова, который поддерживает военное вторжение России в Украину.

По данным пропагандистских СМИ, Дени Байсаров якобы не поздравил "его величество" с днем рождения и тот в отместку решил пристыдить молодого человека. Но сделал это своеобразным способом.

Он опубликовал совместные снимки с молодым мужчиной и вполне дружелюбно поздравил его с днем рождения.

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"С днем рождения, Дени", - написал он.

И хотя росСМИ всячески пытаются показать, что Алла Пугачева и ее семья являются якобы отшельниками и изгнанными из террористической России, артисты все равно поддерживают отношения с ними, а россияне продолжают слушать их песни и ходить на концерты за границей.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

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