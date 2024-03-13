"Открестился от родных": Никита Пресняков показал свою позицию

Никита Пресняков, кажется, совсем не тревожится по поводу скандалов, которые происходят вокруг его родных.

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Никита Пресняков уехал на отдых на фоне скандала с Орбакайте в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/

Сын Кристины Орбакайте, Никита Пресняков, решил не строить карьеру в террористической РФ, как его мать. Парень уехал жить в США вместе с женой и не принимает участие в скандалах, связанных с его семьей.

В то время, как Кристина Орбакайте "провалила" свое возвращение на сцену в стране-оккупанте России, Никита уехал отдыхать в горы, чтобы отметить с друзьями день рождения жены.

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Парень показал видео в своих соцсетях, как беззаботно плавает в бассейне.

Мгновенно росСМИ во всю начали вопить, что Пресняков "забил" на свою семью и открестился от них.

Добавим, ходят слухи о том, что Кристина Орбакайте покидает террористическую РФ, после попытки вернутся там на сцену. У певицы уже запланированный новый концерт в США в апреле этого года.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Напомним, Кристина Орбакайте засветилась на ежегодном российском концерте "Песня года". Она сообщила, что очень рада выйти на сцену, чтобы "подарить свои чувства и любовь" посредством исполнения новой песни.

А также росСМИ заявили, что Пугачева якобы переписала все наследство на двойняшек - Лизу и Гарри, а свою старшую дочь Кристину Орбакайте оставила ни с чем.

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