Кристина Орбакайте вернулась в РФ чтобы развлекаться с путинистами

Российская певица и актриса, старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте открыто не заявляла про свою позицию о войне в Украине. Тем не менее страну на болотах она покинула еще в июне 2022 года, возвращаясь туда ненадолго время от времени.
При этом Орбакайте отменила свои гастроли по рф и на сцене для развлечения оккупантов не появлялась. До недавнего времени.
На ее странице в Instagram появилось видео, в котором она позирует на ежегодном российском концерте "Песня года". В подписи она сообщила, что очень рада выйти на сцену чтобы "подарить свои чувства и любовь" посредством исполнения новой песни.
В концерте в этом году принимали участие закоренелые путинисты, которые без устали уже почти два года пресмыкаются перед директором страны-агрессора - Юрий Антонов, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и пр.
Смотрите видео с Кристиной Орбакайте на "Песне года":
Ранее популярная украинская певица Kola призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе. Она могла оказаться под опекой музыкального продюсера в начале своей карьеры артиста.
Также певица-предательница Ани Лорак удивила светским выходом дочери. 12-летняя София Налчаджиоглу вместе с мамой появилась на красной ковровой дорожке.
Другие новости:
- Ведущая шоу "Танцы со звездами" прокомментировала слухи о беременности
- Наташа Королева потрусила дряблым задом и "уставшей" голой грудью в снегу
- Елена Зеленская откровенно рассказала про победу, перемены в отношениях и в муже