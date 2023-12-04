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Кристина Орбакайте вернулась в РФ чтобы развлекаться с путинистами

Анна Подгорная
4 декабря 2023, 17:38
Дочь Примадонны сияла от удовольствия, как начищенный пятак, на ежегодном "шабаше" пропагандистских звезд.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте приехала в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/orbakaite_k

Российская певица и актриса, старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте открыто не заявляла про свою позицию о войне в Украине. Тем не менее страну на болотах она покинула еще в июне 2022 года, возвращаясь туда ненадолго время от времени.

При этом Орбакайте отменила свои гастроли по рф и на сцене для развлечения оккупантов не появлялась. До недавнего времени.

На ее странице в Instagram появилось видео, в котором она позирует на ежегодном российском концерте "Песня года". В подписи она сообщила, что очень рада выйти на сцену чтобы "подарить свои чувства и любовь" посредством исполнения новой песни.

видео дня

В концерте в этом году принимали участие закоренелые путинисты, которые без устали уже почти два года пресмыкаются перед директором страны-агрессора - Юрий Антонов, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова и пр.

Смотрите видео с Кристиной Орбакайте на "Песне года":

Ранее популярная украинская певица Kola призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе. Она могла оказаться под опекой музыкального продюсера в начале своей карьеры артиста.

Также певица-предательница Ани Лорак удивила светским выходом дочери. 12-летняя София Налчаджиоглу вместе с мамой появилась на красной ковровой дорожке.

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