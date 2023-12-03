Популярная певица призналась, почему от нее отказался Константин Меладзе

Украинская певица Kola (настоящее имя - Анастасия Прудиус) сегодня сотрудничает с одним из самых популярных музыкальных лейблов отечественного шоу-бизнеса, где находится под опекой музыкального продюсера Ивана Клименко. Однако ее музыкальная карьера могла сложиться совершенно иначе.
В интервью для Маши Ефросининой Кола рассказала, что в 2010 году принимала участие в музыкальном проекте Константина Меладзе "Украина слезам не верит". Она вошла в 30-ку, но музыкальны продюсер отказался продолжать с ней сотрудничество.
Певица отметила, что тогда была слишком мягкой и Меладзе не смог разглядеть в 18-летней начинающей певице акулу шоубиза. По этой причине его дороги с Колой разошлись.
"Я была в "Украина слезам не верит" в 30-ке. Я жила в этом доме. И он меня не взял. Он сказал: "Она очень юная. Она очень чистая. Я не могу. Она еще очень неподготовленная. Девочка". Типа что я какая-то.... Что у меня нет такой гиены. А там на этих конкурсах надо реально быть такой: хап! – и сожрала. А я была одуванчик", - вспоминает Прудиус.
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