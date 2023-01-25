Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концерты

Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Концерт российского певца грузинского происхождения, который ответила "Героям Слава" на приветствие "Слава Украине" Валерия Меладзе в "Барвиха Luxury Village" отменен.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Причину отмены концерта Меладзе организаторы не называют. Между тем, становится понятно, что певца медленно изолируют из-за того, что тот не поддерживает войну России в Украине

Изначально концерт должен был пройти 8 марта 2022 года, но был перенесен.

На момент отмены концерта на него было продано 80% билетов. Все купленные билеты могут быть сданы в кассы.

Вместо Меладзе 8 марта выступит Владимир Пресняков. Стоимость билетов составляет от 18 до 50 тысяч рублей.

Ранее был отменен концерт Меладзе в Иркутске, который должен был пройти 4 мая.