"В Дубаях шепчет": Джанабаева резко поставила на место хейтеров Меладзе после дубайского скандала

Жена Меладзе-младшего с сарказмом реагирует на злоключения певца.

Альбина Джанабаева ответила на хейт в адрес Валерия Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

На новогоднем корпоративе в Дубае, где на одной сцене не постеснялись "косить бабки" и закоренелые артисты-путинисты, и "голуби мира", Валерий Меладзе, которого с Украиной связывает богатое прошлое, имел неосторожность ответить на приветствие "Слава Украине".

За этим последовала травля певца среди российской аудитории, из-за чего он выпустил пост-оправдание. После этого уже взбунтовались украинские фанаты. Таким образом Меладзе-младший оказался зажатым меж двух огней.

Донимают язвительными расспросами и жену артиста, певицу Альбину Джанабаеву, дескать куда же исчез ее болтливый муж после такого сочного скандала?

Об этом у Джанабаевой спросили под ее свежим фото в Instagram. Остряки предположили, что Меладзе все еще "шепчет в Дубаях", на что певица с холодной невозмутимостью заявила, что ее муж уже покинул ОАЭ.

К слову, сама Джанабаева никаких заявлений относительно войны в Украине не делает, в социальных сетях появляется крайне редко, и на открытые вопросы предпочитает не отвечать.

Альбина Джанабаева ответила на хейт в адрес Валерия Меладзе / instagram.com/albinadzhanabaeva

Скандал с Меладзе

Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

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