Вполголоса сказал 'Героям слава': Меладзе высказался на вечеринке россиян в Дубае

На новогодней вечеринке россиян в Дубае, куда пригласили многих пропутинских звезд из РФ, засветился певец Валерий Меладзе. И сказал "Слава Украине".

Валерий Меладзе / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Известный российский поп-певец Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

К слову, сам певец публично осуждал войну, которую Путин развязал против Украины и на некоторое время покидал Россию. Но потом вернулся и снова поет на корпоративах россиян.

Напомним, ранее бывший пиар-менеджер Веры Брежневой (супруга брата Валерия, композитора Константина Меладзе) Анастасия Драпеко заявила, что певица больше никогда не вернется в Россию.

Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину. Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.

До того певица рассказала, что ее супругу, композитору Константину Меладзе и с дочерью в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в бомбоубежище.

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