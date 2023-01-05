"Валите из России": россияне взбесились и потребовали жену Меладзе убраться из страны

Певец Валерий Меладзе попал в скандал из-за поддержки Украины. В Сети не только Валерия Меладзе, но и его жену певицу Альбину Джанабаеву жестко захейтили россияне.
Альбина Джанабаева уже несколько месяцев ничего не пишет в соцсетях. О войне в Украине она также мало говорит.
При этом, Валерий Меладзе накануне ответил на слова Слава Украине и очень разозлил "очумелых" россиян.
Так, они оставить многочисленные негативные комментарии под старыми публикациями жены Меладзе и потребовали собирать чемоданы и "валить" из РФ.
"Валите из страны со своим мужем, такие, как вы, здесь не нужны"; "Какая мерзость! Докатились! В такое время и говорить подобное — позор Меладзе!"; "И вашим, и нашим — и споем, и спляшем"; "Надеемся, это твое последнее фото, сделанное в России! Вон отсюда!", - негодуют россияне.
Правда, нашлись те, кто встал на сторону Джанабаевой и посоветовал ей не обращать внимания на злость со стороны незнакомых людей.
Скандал с Меладзе
Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.
Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).
К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.
К слову, сам певец публично осуждал войну, которую Путин развязал против Украины и на некоторое время покидал Россию. Но потом вернулся и снова поет на корпоративах россиян.
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