Собчак пожалела Газманова и Меладзе после скандальной вечеринки в Дубае: "Умерьте чекистскую кровь"

Ксения Собчак считает трусость обоих певцов правильным поступком.

Ксения Собчак заступилась за Газманова и Меладзе / instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка Ксения Собчак в вопросе полномасштабной войны в Украине не может, как в анекдоте про мартышку, определиться, ей "к умным или к красивым".

Поэтому на своем Telegram-канале делает максимально противоречивые заявления по любому мало-мальски громкому поводу. Так не сдержалась Собчак относительно травли Газманова и Меладзе, которые опозорились на одной и той же вечеринке в Дубае, но по разным поводам: один из главных пропутинских подпевал Газманов, который в РФ воспевает геноцид украинцев на пропагандистских концертах, свою позицию относительно войны в Украине чужим людям озвучивать постеснялся, Меладзе - тихонечко ответил на приветствие "Слава Украине", после чего долго извинился в социальных сетях.

Собчак решила поддержать и закоренелого путиниста, и певца-"голубя мира". Меж тем сама журналистка называет войну в Украине позорным словом "спецоперация", которая, по ее мнению, продлится еще минимум год.

"Побуду немного адвокатом дьявола (моя любимая роль): а что он (Газманов - прим. редактора) должен был делать? Его позиция известна. Но он в гостях. Люди празднуют Новый год на нейтральной земле, на водопое, люди устали за год и хотят отдохнуть. Что он должен был сделать, будучи в гостях, в стране, которая не участвует в военных действиях? Сделать сальто и сложить ногами букву Z? Так себя приличные гости не ведут. Кстати, z-активисты и военкоры, которые сейчас требуют Меладзе распять, должны - по логике - того же самого требовать в адрес Газманова. На одном корпоративе все же оба заявления были сделаны / не сделаны. Или же, как я и предлагаю, отстань от обоих и погасить в себе искорку гэбиста, которая в силу исторической памяти в советском человеке играет в такие моменты. Отстаньте от людей, что от Газманова, что от Меладзе, умерьте свой комсомольский задор и чекистскую кровь. У вас впереди как минимум ещё один год СВО - напьётесь", - разбушевалась Собчак.

Ранее балеруна из Херсона, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина "отменили" в престижных театрах с мировым именем из-за его продажной позиции по войне в Украине.

Также стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

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