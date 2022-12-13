Собчак публично поссорилась с молодухой клоуна Петросяна

Знаменитости поскандалили в социальных сетях и вынесли это все в публичную плоскость.

Ксения Собчак / instagram.com/xenia_sobchak/

Российская журналистка Ксения Собчак час от часу "проходится" по российским знаменитостям, цепляя то одного, то другого. На этот раз в поле зрения так называемой "либералки" попала молодая жена престарелого и упитанного комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова.

"Супруга Евгения Вагановича восхищается молодыми парами и традиционными ценностями. Всегда приятно, когда скрепы не трещат", - подколола Собчак молодуху Петросяна в социальной сети Instagram.

Молодуха оказалась стойкой и в обиду себя Собчак не дала и заверила, что слова Собчак ее не "трогают".

"Вчера получила от вас десяток скринов одного и того же сообщения Ксении Собчак. Журналистка "прошлась" по мне. Признаться, я не из тех, кто отслеживает публикации о себе. Но тут стало любопытно. Все же профессионал с высоким рейтингом цитируемости, и вдруг я. Неужели человек, живущий вне тусовки, избегающий контактов со СМИ, представляет интерес? Сомневаюсь. Но тем не менее прополоскать белье не чураются даже авторы с именем, чего тогда ждать от писак-неадекватов. Итог: нет, меня не обижают чьи-то выводы обо мне, поскольку никакого касательства ко мне лично чужие домыслы не имеют", — заверила 33-летняя супруга Петросяна.

Известно, что молодую жену Петросяна осуждает общественность, которая считает ее виновной в том, что распался брак юмориста с его бывшей женой Еленой Степаненко.

Напомним, ранее в России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой.

Между тем, на его террористической родине в это время юмориста "похоронили".

В частности, некий YouTube канал написал, что Петросян скончался. Сам артист написал, что он "в смятении", а также то, что ему неприятно от того, что его посылают "туда, куда он еще не собирается".

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