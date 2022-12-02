Петросян / Скриншот из видео

В России нечаянно "похоронили" престарелого российского юмориста Евгения Петросяна, который отправился на Мальдивы со своей молодой женой.

Между тем, на его террористической родине в это время юмориста "похоронили".

В частности, некий YouTube канал написал, что Петросян скончался. Сам артист написал, что он "в смятении", а также то, что ему неприятно от того, что его посылают "туда, куда он еще не собирается".

"Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека", - написал Петросян на своей странице в Instagram.

Он также показал свой бодрый заплыв в океане, как бы демонстрируя, что он живее всех живых.

Напомним, ранее российский шут Евгений Петросян, который поддерживает войну в Украине, мотивировал россиян умирать в чужой стране.

На своей страничке в Instagram он опубликовал стих, которым призвал россиян не бояться мобилизации. Также он прикрепил фото, на котором позировал в шлеме танкиста.

Кроме того, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

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