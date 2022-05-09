Петросян внезапно заступился за сбежавшего из РФ Галкина / скриншот

Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину.

Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

"Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?", - возмущен Петросян.

Сам он никуда не уезжал, как и многие его коллеги, и продолжает работать для российской публики. Он заявил, что сам связался с Министерством обороны России и предложил "поехать и поддержать дух бойцов на фронте".

Читайте также"Несправедливо Галкина мочат": Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки СимоньянКроме того, он в ближайшее время организует выступления перед ранеными оккупантами.

О том, как Евгений Петросян навещал русских оккупантов, которые получили ранения в ходе войны в Украине, в госпитале с сумкой от элитного итальянского бренда Gucci мы писали ранее.

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