Петросян внезапно заступился за сбежавшего из РФ Галкина

Также он похвастался поддержкой оккупантов.
Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину.
Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
"Во-первых, уехало полтора юмориста. Не знаю, можно ли Урганта назвать юмористом? Он вообще-то шоумен. Слово юморист все-таки ассоциируется с другими людьми. Говорят, кстати, что он уже вернулся. Один Галкин за границей. Ну и что теперь?", - возмущен Петросян.
Сам он никуда не уезжал, как и многие его коллеги, и продолжает работать для российской публики. Он заявил, что сам связался с Министерством обороны России и предложил "поехать и поддержать дух бойцов на фронте".
Читайте также"Несправедливо Галкина мочат": Собчак поблагодарила Киркорова за разнос пропагандистки СимоньянКроме того, он в ближайшее время организует выступления перед ранеными оккупантами.
О том, как Евгений Петросян навещал русских оккупантов, которые получили ранения в ходе войны в Украине, в госпитале с сумкой от элитного итальянского бренда Gucci мы писали ранее.
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