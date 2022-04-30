Петросян похвастался сумкой за 4 тысячи долларов перед раненым оккупантом на облезлой койке

Евгений Петросян / Instagram

В стране-агрессоре, России, тамошний "король" низкопробного юмора Евгений Петросян навестил русских оккупантов, которые получили ранения в ходе войны в Украине, в госпитале с сумкой от элитного итальянского бренда Gucci. Соответствующие фото были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Петросяна.

На фото со встречи юморист позирует с раненым оккупантом, который лежит на каталке с облезлой краской, держа в руках сумку за 4 тысячи долларов США.

Более того, на другом фото Петросян приветствует агрессора, которого привезли в медицинское учреждение на карете скорой помощи.

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Напомним, что русский шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал украинский шоумен Андрей Данилко.

В последнем своем обращении он прямо обвинил Россию в циничном ракетном ударе по Одессе и преступлениях в Буче.

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