"Я б пошел воевать": Петросян в шлеме танкиста поразил заявлением

Евгений Петросян не скрывает своей поддержки войны в Украине.
Российский шут Евгений Петросян, который поддерживает войну в Украине, теперь еще и мотивирует россиян умирать в чужой стране.
На своей страничке в Instagram он опубликовал стих, которым призвал россиян не бояться мобилизации. Также он прикрепил фото, на котором позировал в шлеме танкиста.
Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
Также Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
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Автор: Сергей Кущ