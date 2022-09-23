"Я б пошел воевать": Петросян в шлеме танкиста поразил заявлением

Петросян в шлеме танкиста поразил заявлением / скриншот

Российский шут Евгений Петросян, который поддерживает войну в Украине, теперь еще и мотивирует россиян умирать в чужой стране.

На своей страничке в Instagram он опубликовал стих, которым призвал россиян не бояться мобилизации. Также он прикрепил фото, на котором позировал в шлеме танкиста.

Евгений Петросян / скриншот

Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

Также Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.

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