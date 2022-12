Балерун тепер сможет выступать лишь в городах российской глубинки, в разваленных клубах и под запах перегара "хороших русских". Зато на "родине", в России.

Сергей Полунин / УНИАН и Instagram

Руководство миланского театра "Арчимбольди" решило отменить выступление артиста, балеруна, предателя Украины и путинского прихвостня Сергея Полунина.

По информации агентства ТАСС, решение отменить выступления артиста балета Сергея Полунина "социальной ответственностью", когда в условиях войны невозможно проведение запланированных спектаклей. Если перевести российскую пропагандистскую версию на нормальный язык, то концерты балеруна отменили по причине предательства, поддержки войны и убийств своих мирных сограждан.

"В последние недели сложилась такая обстановка на фоне протестов в социальных сетях и требованиях отменить выступления, что театру трудно поддерживать художественный выбор", - сказали в театре. То есть зрители стали требовать отмены концертов человека, который выступает за убийства.

Там также пояснили, что все билеты по цене от €40 до €160, можно вернуть. Полунин должен был выступать со своим спектаклем "Распутин" 28 и 29 января 2023 года. Ранее в театре говорили об угрозах и опасениях за безопасность и общественный порядок во время спектаклей.

Кроме того, что уроженец разрушенного Россией Херсона Полунин является путинистом и приверженцем войны, он еще и обладает скверным характером. Так, его неоднозначные заявления и скандальные поступки привели к разрыву его отношений с Королевским балетом Великобритании, где он был премьером с 2007 по 2012 год.

Напомним, ранее танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.

Дрожащим голосом танцор также вспомнил инцидент в Узбекистане, с которого все якобы началось. "Я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова", - рассказал культурный террорист. Однако в Ташкенте не поняли любви танцора к оккупантам. Организаторы шоу в Ташкенте сделали ему выговор в грубой форме и отказались платить суточные его команде. Кстати, изначально Полунин должен был выступить под композицию Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.

Теперь же обиженный танцор пожаловался на отмену его выступления в вышеупомянутом концерте. В своем горе, захлебываясь слезами, балерун рассказывает, каких усилий ему стоило "не прогнуться" ради своей новой "родины", как сильно он мечтал о том, что его родной Херсон станет Россией, а также о татуировке главного террориста планеты Путина на своей груди. "Я не прогнулся", - рыдает "патриот".

