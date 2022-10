Сергей Полунин / УНИАН и Instagram

Уроженец Херсона, украинец, а теперь предатель и любитель страны-террориста России, танцор Сергей Полунин записал видео, в котором разрыдался из-за того, что его "родина" (Россия - авт.) вставила ему "нож в спину" и отменила его выступление на празднике-вакханалии, посвященному незаконной аннексии Херсонской и Запорожской областей Украины.

Дрожащим голосом танцор также вспомнил инцидент в Узбекистане, с которого все якобы началось. "Я станцевал соло про русских солдат, про погибших русских солдат. Песня добрая, про то, как мы благодарны им и обязательно встретимся снова", - рассказал культурный террорист. Однако в Ташкенте не поняли любви танцора к оккупантам. Организаторы шоу в Ташкенте сделали ему выговор в грубой форме и отказались платить суточные его команде. Кстати, изначально Полунин должен был выступить под композицию Take Me To Church ирландского музыканта Hozier.

Теперь же обиженный танцор пожаловался на отмену его выступления в вышеупомянутом концерте. В своем горе, захлебываясь слезами, балерун рассказывает, каких усилий ему стоило "не прогнуться" ради своей новой "родины", как сильно он мечтал о том, что его родной Херсон станет Россией, а также о татуировке главного террориста планеты Путина на своей груди. "Я не прогнулся", - рыдает "патриот".

Он также вспомнил своего деда, который бросал конфеты соседским детям, когда те кричали, что "он русский". Видимо, дед отдавал последнюю закуску детям, отсюда и высказывания, больше похожие на белую горячку.

Напомним, ранее скандальный российский танцор балета Сергей Полунин (уроженец Херсона), сделал себе целых три татуировки с лицом русского диктатора Владимира Путина. И гордо похвастался соответствующими фото в Instagram.

В 2018 году Полунин показал свою первую татуировку на груди, где изобразил российского диктатора. Артист объяснил, что набил его портрет с целью "защитить российского президента от негативной энергетики".

Тогда его решение вызвало осуждение в некоторых странах, из-за чего танцовщик то и дело "перекрывал" лицо Путина на выступлениях, во время фотосессий и интервью, если его об этом просили. Теперь же у Полунина сразу три таких татуировки.

