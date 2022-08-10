Танцору Путин мешает: балерун из Херсона сделал три тату с лицом русского диктатора и 'получил' в Сети

Сергей Полунин / УНИАН и Instagram

Скандальный российский танцор балета Сергей Полунин (уроженец Херсона), сделал себе целых три татуировки с лицом русского диктатора Владимира Путина. И гордо похвастался соответствующими фото в Instagram.

В 2018 году Полунин показал свою первую татуировку на груди, где изобразил российского диктатора. Артист объяснил, что набил его портрет с целью "защитить российского президента от негативной энергетики".

Тогда его решение вызвало осуждение в некоторых странах, из-за чего танцовщик то и дело "перекрывал" лицо Путина на выступлениях, во время фотосессий и интервью, если его об этом просили. Теперь же у Полунина сразу три таких татуировки.

В комментариях под постом известного танцовщика мнения разделились. Россияне похвалили его за "смелость", в то время как украинцы и иностранцы осудили поступок звезды и призвали его бойкотировать.

Напомним, ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

Безруков же, говорят в Брюсселе, распространял активную пропаганду в поддержку агрессивных действий РФ против Украины, а также оправдывал действия России во время выступления перед российскими террористами из "ДНР".

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