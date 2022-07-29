Путинский холуй Безруков опозорился с видео в роли Голохвастова из "За двумя зайцами"

Безруков опозорился с видео в роли Голохвастова из "За двумя зайцами" / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Известный русский актер-путинист Сергей Безруков по малопонятной причине выложил в Сеть видеозапись своей студенческой актерской работы, где он поет и говорит на смеси украинского и русского языков ‒ суржик.

В ролике видно, как юный Безруков, еще в 1991 году, будучи первокурсником московский Школы-студии МХАТ играет этюд. Причем изображает он главного героя легендарной украинской пьесы "За двумя зайцами" ‒ записного подлеца, враля и мошенника Свирида Голохвастова.

Причем Безруков даже не пытался изображать хоть сколько-нибудь достоверно украинскую речь. Все слова в диалоге и песне – русские, а те, что актер пытался представить как украинские – исковерканы-спародированы, причем убого.

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Напомним, ранее в Брюсселе опубликовали седьмой пакет санкций Евросоюза против РФ, в который попали, в том числе, матерые актеры-путинисты Владимир Машков и Сергей Безруков.

Теперь к Машкову с Безруковым, как и к другим артистам-путинистам, которые попали под санкции, применят запрет на поездки и замораживание активов в странах ЕС.

Безруков же, говорят в Брюсселе, распространял активную пропаганду в поддержку агрессивных действий РФ против Украины, а также оправдывал действия России во время выступления перед российскими террористами из "ДНР".

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