"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

Ирина Сопонару рассказала о личном.

Ирина Сопонару личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Кратко:

Ирина Сопонару рассказала о муже-британце

Как они общаются между собой

Украинская популярная актриса Ирина Сопонару поделилась традициями в браке с британцем Ризом и как им удается сохранять искру в чувствах.

В эксклюзивном интервью для сайта 1plus1 Ирина открыла тайну, как сочетаются украинская и английская культуры в их браке.

"Хорошо сочетаются, возможно, мне просто повезло. Риз очень проукраинский, а его менталитет близок к нашему. У него отличное чувство юмора, и вообще англичане - очень веселые люди. В чем-то они даже похожи на украинцев: так же любят посидеть в пабе или выпить в баре, просто у них больше именно "пабовая" культура. Риз теперь хорошо говорит по-украински, и наши разговоры порой выглядят где-то так: "Окей, бейби, гоу ту Шлагбаум" — "Все, бейб, лублу". Это такой наш Ukrainian English. Я уже иногда говорю ни на украинском нормально, ни на английском — такое себе микширование. Но мне это нравится. Хорошо знать несколько языков, даже если говоришь с акцентом или в перемешку - это все равно добавляет жизни в общение", - поделилась Сопонару.

Ирина Сопонару с мужем / instagram.com, Ирина Сопонару

Также актриса рассказала о новой традиции в браке.

"У нас теперь есть новая традиция - каждый год брать котика. Но мы действительно взяли второго кота, а Риз уже мечтает о третьем. Договорились, что, если у нас будет больше пространства, тогда возьмем. Это смешно, но эти маленькие вещи объединяют. Еще я очень люблю собак, но пока живем в квартире, завести не решаемся — это большая ответственность, с ними надо гулять, ухаживать, а мы не всегда дома. Вот когда будет дом - тогда и собачка появится. И, возможно, это будет еще одна наша традиция - чтобы в доме всегда было тепло от присутствия животных", - добавила Ирина.

Ирина Сопонару с женихом Ризом / instagram.com, Ирина Сопонару

Ирина Сопонару / инфографика: Главред

О персоне: Ирина Сопонару Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

