Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

Элина Чигис
18 августа 2025, 10:50
101
Ирина Сопонару рассказала о личном.
Ирина Сопонару
Ирина Сопонару личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Кратко:

  • Ирина Сопонару рассказала о муже-британце
  • Как они общаются между собой

Украинская популярная актриса Ирина Сопонару поделилась традициями в браке с британцем Ризом и как им удается сохранять искру в чувствах.

В эксклюзивном интервью для сайта 1plus1 Ирина открыла тайну, как сочетаются украинская и английская культуры в их браке.

видео дня

"Хорошо сочетаются, возможно, мне просто повезло. Риз очень проукраинский, а его менталитет близок к нашему. У него отличное чувство юмора, и вообще англичане - очень веселые люди. В чем-то они даже похожи на украинцев: так же любят посидеть в пабе или выпить в баре, просто у них больше именно "пабовая" культура. Риз теперь хорошо говорит по-украински, и наши разговоры порой выглядят где-то так: "Окей, бейби, гоу ту Шлагбаум" — "Все, бейб, лублу". Это такой наш Ukrainian English. Я уже иногда говорю ни на украинском нормально, ни на английском — такое себе микширование. Но мне это нравится. Хорошо знать несколько языков, даже если говоришь с акцентом или в перемешку - это все равно добавляет жизни в общение", - поделилась Сопонару.

Ирина Сопонару с мужем
Ирина Сопонару с мужем / instagram.com, Ирина Сопонару

Также актриса рассказала о новой традиции в браке.

"У нас теперь есть новая традиция - каждый год брать котика. Но мы действительно взяли второго кота, а Риз уже мечтает о третьем. Договорились, что, если у нас будет больше пространства, тогда возьмем. Это смешно, но эти маленькие вещи объединяют. Еще я очень люблю собак, но пока живем в квартире, завести не решаемся — это большая ответственность, с ними надо гулять, ухаживать, а мы не всегда дома. Вот когда будет дом - тогда и собачка появится. И, возможно, это будет еще одна наша традиция - чтобы в доме всегда было тепло от присутствия животных", - добавила Ирина.

Ирина Сопонару с женихом Ризом
Ирина Сопонару с женихом Ризом / instagram.com, Ирина Сопонару
Ирина Сопонару
Ирина Сопонару / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Сопонару

Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Ирина Сопонару
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам Азербайджана

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам Азербайджана

13:14Мир
Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

13:04Война
Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:23Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Китайский гороскоп на сегодня 18 августа: Быкам – разочарование, Змеям - осуждение

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Экспорт нефти под угрозой: новые подробности удара по нефтепроводу "Дружба"

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, список

Коты распознают речь хозяев: какие слова они точно понимают, список

Последние новости

13:29

Потап впервые заговорил о сыне от Насти Каменских - детали

13:20

Жена Тимура Мирошниченко раскрыла, куда исчез ведущий

13:16

Армия РФ с пулеметами круглосуточно дежурит на пляжах Крыма: к чему готовится враг

13:14

"Алиев не должен расслабляться": РФ цинично ударила по объектам АзербайджанаФото

13:04

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
13:01

Где три отличия между сценой в магазине: только "настоящие детективы" угадают

12:23

Погода в Украине принесет новый "сюрприз": надвигается антициклон Kyra

12:17

Ведущая 1+1 засветила загадочного мужа на годовщину свадьбы

12:13

Фаршированный перец по-новому: весь секрет в начинкеВидео

Реклама
12:06

Летучие мыши залетают в квартиры украинцев: о чем предупреждают зоозащитники

11:53

Возраст - не проблема: психолог рассказал, как найти друзей во взрослой жизни

11:37

Ставки высоки: на какой компромисс готов пойти Зеленский на встрече с Трампом - FT

11:33

Он обожал летать и отдал жизнь за Украину: на фронте погиб полковник "Камикадзе"Эксклюзив

11:27

"Какой взрослый мужчинка": третья жена Гусева показала полуторагодовалого сына

11:22

"Уже не будут прежними": муж Ани Лорак ошеломил заявлением

11:18

Трампу уже никто не поверит: стало известно, какие страны помогут Украине остановить войнуВидео

11:07

Некоторые украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: кто в списке

11:06

Как выбрать идеальный арбуз за пять секунд - четыре верных признака

10:50

Гороскоп на завтра 19 августа: Рыбам - потери, Скорпионам - праздник

10:50

"Риз уже мечтает о третьем": Ирина Сопонару сделала громкое признание

Реклама
10:37

В Киеве взорвался автомобиль, окрашенный под военный: в Сети пишут о покушенииФото

10:29

Степь словно покрылась сединой: украинские поля "захватило" редкое растение

10:24

Китайский гороскоп на завтра 19 августа: Тиграм - несчастный случай, Кроликам - сплетни

10:13

"Как перед войной в Ираке": среди европейских лидеров царит паника - NYT

09:55

Четыре знака зодиака, которые по натуре ворчливы

09:46

Наталья Могилевская впервые показала лицо младшей дочери - детали

09:45

Когда состоится встреча Трампа и Зеленского: обнародовано расписание президента США

09:37

Перед встречей Трампа и Зеленского: РФ обстреляла ракетами ЗапорожьеФото

09:37

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 августа (обновляется)

09:21

Враг хочет захватить еще одну область: Сырский сказал, где РФ готовит наступление

09:19

Как может измениться театр боевых действий на Харьковщинемнение

09:05

Зеленский и "европейский десант" едут к Трампу: раскрыты ключевые темы переговоров

08:54

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине КарольВидео

08:39

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Об условиях Путина, которые страшнее "Орешника"мнение

08:09

Война в Украине может прекратиться "почти сразу": Трамп назвал два условия

07:24

"Уверен, защитим Украину": Зеленский прибыл в Вашингтон

06:47

РФ ударила по многоэтажке в Харькове: погиб ребёнок, десятки людей раненыФотоВидео

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти 84

04:34

Какой самый большой миф об Украине - объяснение историка удивит многихВидео

Реклама
03:32

"Коалиция решительных" готова разместить войска в Украине: названы сроки

02:30

Убьет коробку за несколько месяцев: эксперт назвал семь привычек, разрушающих АКПП

01:30

"Не получилась какая-то личная жизнь": Данилко впервые рассказал, почему одинок

17 августа, воскресенье
23:38

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикойФотоВидео

22:13

Сколько провалов скрывает "Буревестник": эксперт оценил испытания ракеты-неудачника

21:30

Погода принесет сюрпризы: где в Украине ожидать жару, а где ударит резкое похолодание

21:21

Зеленского будут вынуждать согласиться: Трамп намекнул на главную тему переговоров

20:24

Почему нельзя носить черное 18 августа: приметы, которые могут удивить

19:56

Санкции действуют: Рубио рассказал о курьезе с российской делегацией на Аляске

19:40

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптики предупреждают об опасности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять