'Конфликт, в котором гибнут люди': Меладзе оправдался за 'Героям Слава'

Валерию Мелдазе так и не хватило мужества назвать вещи своими именами и не идти на сделку со своей совестью.

Меладзе / instagram.com/atlasweekend

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе высказался по поводу скандала, в который угодил ответив на украинское приветствие "Слава Украине".

Певец опубликовал пост на своей странице в Instagram.

По словам Меладзе, он просто хочет, чтобы его услышали и поняли. "Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я НЕ МОГУ И НЕ ХОЧУ НИКОГО НЕНАВИДЕТЬ, И НЕ ПЫТАЮСЬ КОМУ-ТО УГОДИТЬ. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - смалодушничал певец.

Он также предусмотрительно закрыл комментарии под своим постом, чтобы не нарываться на раздосадованный украинский народ, который в жестокой войне с Россией, каждый день теряет своих лучших граждан.

Напомним, ранее стало известно о том, что Валерия Меладзе в России потребовали лишить всех званий.

Все случилось из-за того, что на закрытой вечеринке в Дубае, Валерий Меладзе поддержал украинца, который выкрикнул "Слава Украине". Артист ответил "Героям Слава", - поддержав таким образом Украину в жестоком противостоянии России.

Стало известно, что в Генпрокуратуру поступили обращения с требованиями не пускать Валерия Меладзе в Россию, запретить его песни, лишить всех званий и присвоить статус иноагента.