УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Путинист Киркоров унизил свою "бывшую" Анастасию Стоцкую у всех на глазах

Элина Чигис
2 мая 2024, 22:31
72
Анастасия Стоцкая попала в неловкую ситуацию на росТВ из-за Филиппа Киркорова.
Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров
Киркоров проигнорировал Анастасию Стоцкую / коллаж: Главред, фото: t.me/StotskayaAnastasiya, instagram.com/fkirkorov/

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая раньше была протеже и, по слухам, любовницей Филиппа Киркорова, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, высказала недоумение в поведении артиста.

Во время шоу "Маска" Стоцкая облачилась в традиционный костюм страны-террориста РФ – матрешку. Как заявила певица, она сама выбрала такой образ.

видео дня

"Мне предложили несколько эскизов, среди них была Кукуруза, но я подумала, что в ней надо будет люто стендапить, Кот-рокер показался мне больше мужским персонажем. Еще была Панда в розовой юбке, но, думаю, в этом образе меня бы сразу рассекретили. А увидев эскиз красавицы-Матрешки, такой фэшн-куколки сдержанной, я выбрала ее", — заявила Стоцкая.

Стоцкая в образе матрешки
Стоцкая в образе матрешки / фото: t.me/StotskayaAnastasiya

Больше всего, конечно же, Стоцкая боялась или же ожидала, что ее распознает Киркоров, но он игнорировал артистку, чем и унизил, ведь Анастасия была уверенна, что у них осталась былая связь.

"В какой-то момент мне даже показалось, что он просто делает вид, что не узнает меня. Так получилось, что мы с ним не пересекались все это время, у меня много работы в театре", - сказала Анастасия.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки шоу "Маска" своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Читайте больше о Киркорове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Филипп Киркоров Анастасия Стоцкая новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Зеленский о Саммите мира: "15-16 июня - первый этап восстановления мира"

Зеленский о Саммите мира: "15-16 июня - первый этап восстановления мира"

22:47 Политика
В Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы: могло "прилететь" по базе РФ

В Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы: могло "прилететь" по базе РФ

22:32 Украина
ДРГ россиян "рвутся" в одну из областей: людей просят эвакуироваться

ДРГ россиян "рвутся" в одну из областей: людей просят эвакуироваться

21:58 Украина
Все главные новости

Популярное

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина 4082

Запроданку Асти освистали зрители во время концерта и покинули зал - причина

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет 3774

В ТЦК больше не придется идти: в Минобороны рассказали, когда заработает е-кабинет

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха 2906

Почему петух кукарекает: ответ украинца довел всех до слез от смеха

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк 2857

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

Последние новости

23:17

Вызвали скорую: Бритни Спирс устроила драку с бойфрендом

22:56

Дочь Брежневой показала стройную фигуру в бикини

22:50

В РФ признали большие потери после удара ATACMS по полигону в Луганской области

22:47

Зеленский о Саммите мира: "15-16 июня - первый этап восстановления мира"

22:32

В Бердянске и Мариуполе прогремели мощные взрывы: могло "прилететь" по базе РФФото

Россия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - ЖдановРоссия идет ва-банк, у нее есть 3 направления для удара - Жданов
22:31

Путинист Киркоров унизил свою "бывшую" Анастасию Стоцкую у всех на глазах

21:58

ДРГ россиян "рвутся" в одну из областей: людей просят эвакуироваться

21:54

Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию

21:49

"Нога не пересечет границу": Фицо сделал резкое заявление о войсках НАТО в Украине

Реклама
21:31

8 детей серьезно ранены: жуткие подробности удара по ХарьковщинеФото

20:52

Как легко отмыть вытяжку от жира: что поможет справиться с популярной проблемой

20:32

Агрессивная тактика продолжится: в США назвали цель новых ударов РФ по Украине

20:09

Шер впервые рассказала про неудавшийся роман с Элвисом Пресли

20:07

"Ни одно подразделение не убегало": 115-я ОМБр прокомментировала захват Очеретино

19:39

В Венгрии нашли мертвым украинского дальнобойщика: все подробности

19:10

Сколько Россия производит ракет в месяц для ударов по Украинемнение

19:09

Резко упадет температура воздуха и будут заморозки: в Украину идут грозовые дожди

18:53

Россияне идут в "банзай-штурмы": Селезнев раскрыл тактику врага возле Часового Яра

18:48

Джамала призналась, не боится ли родить во время Евровидения-2024

18:29

Как вывести желтые пятна от пота: советы, которые помогут справиться с этой проблемой

Реклама
18:05

Лишь единицы найдут ошибку на картинке за 6 секунд: загадка на внимательность

18:00

Новые бригады, защитные сооружения на границе и системы ПВО: Зеленский провел Ставку

17:44

Стоимость снизилась на 20%: в Украине стремительно падает цена на популярный овощ

17:25

"Поезжай в свою Украину!": полька избила беларуску, когда услышала русскую речь

17:18

"Ем все подряд и блюю": Рамина Эсхакзай рассказала про свою борьбу с булимией

17:02

РФ нацелилась на четыре крупных города: подполковник раскрыл направления удара

16:59

Шольц и Макрон проведут "тайный ужин" перед визитом Си во Францию

16:59

Много раненых детей: россияне атаковали Харьковскую область КАБами

16:40

"Пора запускать Усы Надежды": в Сети высмеяли бредни Пескова о дискримианции РФ на Олимпиаде

16:38

Собчак вывалила правду о болезнях Фриске и Заворотнюк

16:35

"Стоит ожидать изменений": в ГПСУ анонсировали изменения в правилах выезда за границу

16:06

"Меня муж не слышит": Алена Омаргалиева рассказала про кризис в браке с любимым

15:53

Кулеба резко ответил на вопрос журналиста о "компромиссах" Украины ради мира

15:48

Почему в Австралии ненавидят кроликов - даже не едят

15:47

Весь год будете лить слезы: что нельзя делать на Страстную пятницу

15:45

Оккупанты продвигаются к Часовому Яру: Чаус рассказал о боях в окрестностях

15:44

Как легко и быстро стерилизовать банки: такие советы облегчат жизнь хозяек

15:44

Угроза для двух областей: в ГУР ответили на вопрос о сроках наступления РФ

15:31

"Переговоры могут стартовать в июне": в Латвии сделали заявление о вступлении Украины в ЕС

15:22

Популярная украинская певица ложится под нож хирурга

Реклама
14:49

"Враг прорвался и закрепляется": в ВСУ назвали новую цель РФ на востоке

14:45

"Только ПВО недостаточно": Мусиенко раскрыл план, как защитить Одессу от обстрелов РФ

14:44

"Договоренности с РФ не действуют": в Воздушных силах сказали, к чему готовиться на Пасху

14:09

Как сажать морковь с манкой - хитрость ленивых хозяекВидео

14:09

Что подключить в прикуриватель авто: эти советы помогут многим водителям

14:04

Кейт Миддлтон сфотографировала подросшую принцессу Шарлотту в день рождения

13:55

Евровидение 2024: Украина резко поднялась в списке потенциальных победителей

13:43

Замораживание российско-украинской войны: Ходжес заявил о серьезных последствиях

13:43

Угроза прорыва РФ: Макрон назвал условия отправки французских войск в Украину

13:27

К путинисту Киркорову наконец-то переехала женщина

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиКрасивый маникюрОкрашивание волосМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять