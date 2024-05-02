Путинист Киркоров унизил свою "бывшую" Анастасию Стоцкую у всех на глазах

Анастасия Стоцкая попала в неловкую ситуацию на росТВ из-за Филиппа Киркорова.

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Киркоров проигнорировал Анастасию Стоцкую / коллаж: Главред, фото: t.me/StotskayaAnastasiya, instagram.com/fkirkorov/

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая раньше была протеже и, по слухам, любовницей Филиппа Киркорова, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, высказала недоумение в поведении артиста.

Во время шоу "Маска" Стоцкая облачилась в традиционный костюм страны-террориста РФ – матрешку. Как заявила певица, она сама выбрала такой образ.

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"Мне предложили несколько эскизов, среди них была Кукуруза, но я подумала, что в ней надо будет люто стендапить, Кот-рокер показался мне больше мужским персонажем. Еще была Панда в розовой юбке, но, думаю, в этом образе меня бы сразу рассекретили. А увидев эскиз красавицы-Матрешки, такой фэшн-куколки сдержанной, я выбрала ее", — заявила Стоцкая.

Стоцкая в образе матрешки / фото: t.me/StotskayaAnastasiya

Больше всего, конечно же, Стоцкая боялась или же ожидала, что ее распознает Киркоров, но он игнорировал артистку, чем и унизил, ведь Анастасия была уверенна, что у них осталась былая связь.

"В какой-то момент мне даже показалось, что он просто делает вид, что не узнает меня. Так получилось, что мы с ним не пересекались все это время, у меня много работы в театре", - сказала Анастасия.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки шоу "Маска" своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

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