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Все, как со Стоцкой: путинист Филипп Киркоров рассказал о своей связи с эскортницей

Элина Чигис
25 апреля 2024, 13:31
Путинист Филипп Киркоров раскрыл правда, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант.
Филипп Киркоров, Марго Овсянникова
Филипп Киркоров рассказал о связи с Марго Овсянниковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmmargaaret/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает нападение РФ на Украину и даже ездил на гастроли во временно оккупированный Донбасс, последнее время не расстается со скандальной Марго Овсянниковой.

Марго Овсянникова – уроженка Макеевки, знаменита своим участием в шоу "Дом-2", а также слухами о работе эскортницей. Подтверждением стало то, что ее неприличные фото нашли на специфическом сайте.

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В комментарии для росСМИ на премии МУЗ-ТВ путинист Киркоров заявил, что разглядел в Марго талант и делает все, чтобы она была знаменита.

"Это моя миссия – разглядеть талантливого артиста. Я этим занимаюсь уже почти 20 лет. Стараюсь применять свои возможности, чтобы о молодом артисте начали узнавать. Так было с Анастасией Стоцкой, Ани Лорак, Димой Колдуном и даже Сережей Лазаревым. Я счастлив, что имел отношение к его звездному восхождению", - сказал путинист.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки шоу "Маска" своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

А также в стране-оккупанте России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке.

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