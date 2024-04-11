91-летний путинист Бедрос Киркоров не перестает удивлять своей бурной личной жизнью, он опять расстался со своей очередной пассией.

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Бедрос Киркоров расстался с избранницей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Отец российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает российских оккупантов, Бедрос Киркоров в прошлом году развелся со своей женой Людмилой. Со слов Бедроса, жена уделяла ему слишком мало времени.

А вскоре Филипп Киркоров представил новую пассию отца - 43-летнюю блондинку Олесю. Сначала она была помощницей Бедроса, а потом уже стала возлюбленной.

"В зале мой папа, человек, который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример!" - сказал путинист Киркоров.

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РосСМИ сообщили, что Бедрос недавно выгнал Олесю из своего дома, считая, что она хотела от него только имущество и не захотел с ней продолжать отношения. Но долго путинист не был одинок и нашел замену блондинке.

"За ним присматривает очень хорошая женщина. Они познакомились, еще когда Бедрос жил с Олесей. Дама эта занимается благотворительной деятельностью, работает в известном фонде. Когда Олеся ушла, новая подруга быстро ее заменила. Мол, Бедрос не сможет жить один, ему нужна круглосуточная помощь. Новая пассия Киркорова-старшего тоже намного его моложе, ей 57 лет. И родословная у нее неплохая: она племянница легендарного летчика Алексея Маресьева. Женщина очень заботливая, следит за его здоровьем, сопровождает его на медицинских обследованиях. В свои 91 отец Филиппа светится от счастья, постоянно благодарит новую подругу за заботу и внимание", - рассказали друзья Бедроса.

Кто такой Бедрос Киркоров? Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.

Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, стало известно, что Филипп Киркоров нашел новую подругу. Ей стала Марго Овсянникова, экс-участница "Дома-2" и блогер. Девушка родом из Макеевки и ее страница в Инстаграм переполнена снимками и видео с Киркоровым.

А также Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста страны-террориста РФ. По мнению властей РФ, он не уважает россиян, русскую культуру и может кого угодно "послать".

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