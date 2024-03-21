Филипп Киркоров бросил невесту и закрутил роман с эскортницей

Путинист Филипп Киркоров не разлучается с новой фавориткой Марго Овсянниковой.

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Филипп Киркоров закрутил роман со звездой "Дом-2" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmmargaaret/

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, нашел новую подругу.

Все знают Марго Овсянникову, как экс-участницу "Дома-2" и блогера. Отметим, что девушка родом из Макеевки и ее страница в Инстаграм переполнена снимками и видео с Киркоровым.

А еще пару месяцев назад на ее месте была продюсер Татьяна Тур. Сейчас же путинист блистает повсюду в компании новой пассии, она стала его новой спутницей на все светские мероприятия.

Как известно, Марго – девушка не с наилучшей репутацией. А все дело в том, что ходят слухи о ее работе эскортницей. Подтверждением стало то, что ее неприличные фото нашли на специфическом сайте.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Добавим, Алан Бадоев не прекращает удивляться странному поведению Филиппа Киркорова, который остался жить и работать в террористической России и предположил, что Киркорова держит в кулаке рука Кремля.

А также путинист Иван Охлобыстин заявил, что якобы жителей Донбасса "коробит" от приездов к ним скандальных российских звезд таких как Киркоров.

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