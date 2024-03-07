"У него заберут детей": известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова

Алан Бадоев не прекращает удивляться странному поведению Филиппа Киркорова, который остался жить и работать в террористической России.

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Алан Бадоев раскритиковал поведение Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев рассказал о своем отношение к путинисту Филиппу Киркорову, который недавно вернулся с "гастролей" по незаконно оккупированном Донбассе. Бадоев знаком с ним много лет, но не может понять, как он может себя так вести сейчас.

"Это худшее, что можно себе представить. То, куда он себя завел. Он никогда не был плохим человеком. Мне Филипп был известен как человек-слово. Если он говорил, что поддержит и приедет на какую-нибудь вечеринку, то он это делал", – сказал Бадоев в интервью Дмитрию Гордону.

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Затем Алан вспомнил слова Ады Роговцевой, которая говорила о том, что стоит заранее выбрать, какую старость ты хочешь: хорошую или достойную. Как видим, Киркоров выбрал далеко не достойную старость.

"Он не выбрал для себя достойную старость, а мог бы. Я в шоке. Я не понимаю, почему он так делает. Он мог бы прекрасно зарабатывать деньги где-то там, где все иммигранты собираются", - сказал Алан.

Он также предположил, что Киркорова держит в кулаке рука террористического Кремля:

"Детей он мог бы вовремя вывезти. Я подозреваю, что у него могут и забрать детей, если что-то будет не так. А нужно было быстро действовать и сразу".

Кто такой Алан Бадоев? Алан Бадоев - украинский режиссер, клипмейкер и продюсер. Снял более 250 клипов для украинских и зарубежных звезд. Был ведущим пилотного сезона популярного тревел-шоу "Орел и решка". Во время полномасштабной войны в Украине четко обозначил свою проукраинскую позицию. Снял документальный фильм-хронику "Довга доба", посвященный выживанию украинцев во время войны и их сопротивлению оккупантам.

Добавим, Алан Бадоев не стесняется демонстрировать свою трогательную и нежную отцовскую любовь к единственной родной дочери. Недавно он показал ее впечатляющий снимок.

А также Алан Бадоев разнес предательницу Ани Лорак, которую раньше все время защищал.

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