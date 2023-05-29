"Что у тебя в голове?": Бадоев жестко "разнес" Лорак, которую всегда защищал

Клипмейкер Бадоев заявил, что берет обратно все добрые слова про молчунью Куек.

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Алан Бадоев раскритиквал Ани Лорак и обратился к ней лично / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, скриншот YouTube

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев был одним из тех, кто всячески защищал и поддерживал Ани Лорак, когда о ней отзывались негативно из-за сотрудничества с рф после 2014 года. Он снимал для нее клипы и уважал за то, что артистка с 15 лет своим талантом прославляла Украину.

Полномасштабна война принесла Бадоеву горькое разочарование в подруге. В интервью для Рамины Эсхакзай он заявил, что навсегда закрыл своей сердце для Лорак и ей подобных, а также воспользовался случаем и обратился к певице в надежде, что она услышит его слова.

"Я думаю, ты можешь посмотреть это интервью. Я не знаю, кто там твои друзья, которые возле тебя. Их нужно умертвить, потому что они что-то не то говорят. И что-то в тебе изменилось – что у тебя в голове? Почему ты не понимаешь, что это твоя страна? Уже может и не твоя. Потому что ты не оправдала ни возможностей, которые у тебя были, и ничего человеческого. Поэтому я забираю свои слова обратно. Пожалуй, не столь я сочувствующий человек", - жестко заявил режиссер.

Также Бадоев рассказал, как сильно его удивило то, что между богатством в стране, которая рушит твою родину, и родиной, Лорак могла выбрать первое.

"Я просто в шоке, что люди не почувствовали, что нужно прямо сейчас. Не оправдываться, а помочь. В это время нужно было сказать: "Стоп, я не понимаю, начинается война, это все неправильно". Что может помешать тебе? Деньги, дом, вилла. Но где же сердце? Где то, ради чего все песни?" - возмутился клипмейкер.

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