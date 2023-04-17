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Она просто хочет зарабатывать деньги: бойфренд Лорак решил защитить свою сожительницу, но опростоволосился

Алена Кюпели
17 апреля 2023, 14:37 обновлено 17 апреля, 14:58
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Йога-инструктор, который спит с Ани Лорак, вывалил всю правду про ее отношение к войне.
Лорак и ее бойфренд
Лорак и ее бойфренд / Instagram

Йога-коуч Исаак, который бросил своего маленького ребенка ради предательницы Ани Лорак, решил заступиться за свою даму.

В частности, психованный массажист даже созвонился с украинским блогером Беспаловым, который "наплодил" сенсаций про украинский шоу бизнес и продолжает "выводить" на чистую воду украинский звездный олимп и в частности распек Лорак в свое последнем выпуску.

Несмотря на медитации, Исаак выглядел раздраженным и даже злым, а также наговорил много лишнего. А точнее не лишнего, а правдивого. Того, что сама Лорак не решается озвучивать в силу своей трусости и малодушия.

видео дня

По словам Беспалова, бойфренд Исаак написал ему в социальной сети Instagram и предложил ему связаться по видео. Чтобы прояснить, зачем самому Беспалову "врать и манипулировать фактами", в отношении его подруги Лорак. Блогер тут же предложил парочке выйти вдвоем на интервью, но в случае если им нечего скрывать. На что йога-рыцарь сообщил, что Ани Лорак никогда не даст интервью украинским журналистам, потому как те, якобы, все это перекрутят.

Беспалов также приводит факты диалога с бойфендом запроданки Лорак. На вопрос о том, почему Лорак не называет войну войной, Исаак повторил популярную фразу про "вырванное из контекста". Он также искренне недоумевает, почему не хотят уважать молчание "голубки мира" Лорак, ведь для нее "последствия будут гораздо хуже, чем для других людей".

"За какую свободу вы боретесь, если вы все ультранационалисты", - спрашивает йога-инструктор Беспалова.

"Ты манипулируешь страшными вещами. Ты что, думаешь, что 140 миллион россиян - убийцы? Это аффирмация, они просто обычные люди", - оперирует сложными словами массажист.

По словам Исаака, он знает Ани Лорак, как никто и она против войны. "Она вне этого всего. Она меняет мир с помощью музыки", - говорит любовник певицы.

И завершился этот диалог ключевым месседжем, который и поясняет хитро сделанную позицию Ани Лорак.

"Родившись в своей стране, ты что – раб? Она не рабыня Украины. Она просто хочет развиваться, стать популярнее и зарабатывать деньги", – заявил ее бойфренд, которому тоже надо, чтобы певица зарабатывала деньги.

Напомним, ранее Лорак запостила сопливые комментарии под постами своего йога-учителя. Тот выложил фотографию с совместного отдыха с певицей без чести и совести, а также прокомментировал ее: "Над невзгодами, на высотах, мир выглядит красивее и менее враждебнее рядом с тобой. За нас и нашу любовь".

Лорак лишается работы в стране-агрессоре России

Отметим, что ранее стало известно о том, что объявленный накануне гастрольный тур певицы скорее всего не состоится, как минимум в Краснодаре. "Мы — жители против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей в Украине власти, воюющей против нас", - говорит чиновник.

Он также добавил, что ни один актер, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно войны и жестокого нападения террористической России на Украину, не будут здесь зарабатывать.

Теперь же, вслед за Краснодаром, концерт отменили в Ростове, также под вопросом её выступление в Воронеже. А общественники, по информации медиа, требуют признать украинскую певицу, которая пытается "усидеть на двух стульях", иноагентом. "Обращение уже в Генпрокуратуре", - сообщают РосСМИ.

Испугавшись того, что она лишится своего единственного заработка, Лорак поспешила оправдаться и заявила, что украинские власти поставили ей ультиматум.

"Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения. Я хочу четко заявить, что не поддерживаю никакие формы насилия, и гибель людей в результате конфликтов разбивает мне сердце. Только те, кто знают мое прошлое, могут понять боль от потери кого-то на войне", - отметила Лорак.

Также Лорак отметила на то, что в России ее обвинили в поддержке ВСУ.

"Я также хочу сказать, что я НИКОГДА не оказывала военной помощи, что бездоказательно утверждают некоторые СМИ и политические деятели. Потому что я могу помогать только в рамках гуманитарной миссии, чем и занималась всю жизнь", - заявила Лорак.

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