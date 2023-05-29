"Жанну я как любил, так и люблю": Алан Бадоев заступился за бывшую жену-молчунью

Жанне Бадоевой не место в санкционных списках, и она сможет это доказать, убежден клипмейкер.

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Алан Бадоев заступился за Жанну Бадоеву, которая продолжает работать в рф / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhanna_badoeva, instagram.com/alanbadoev

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев до начала полномасштабной войны в Украине считал себя гражданином мира. Военные преступления страны-агрессора убедили его, что в своих убеждениях необходимо быть строже. Поэтому Бадоев осуждает артистов украинского происхождения, которые продолжают хранить лояльность к рф.

Тем не менее по отношению к своей бывшей жене, ведущей Жанне Бадоевой, которая молчит про войну и продолжает вести развлекательную передачу про путешествия на одном из пропагандистских каналов страны-оккупанта, он достаточно мягок.

В интервью для Рамины Эсхакзай режиссер выразил убеждения, что Жанне Бадоевой не место в санкционном списке СНБО, в который ведущая попала в начале этого года. Он убежден, что ее незавидное положение можно и нужно оспаривать, но уже после победы Украины.

"Я говорил с самого начала, что сейчас не время [ссориться - неценз.]. Жанну я как любил, так и люблю. Она мать моего ребенка, а для меня это святое. Когда закончится война, пойдем и разберем эти списки, и кое-что объясним. Но это будет только, если Жанна захочет. Если она там сейчас есть в списках, мы соглашаемся. Пусть так и будет, но нам есть что сказать и что показать тоже. Когда придет время высказаться и что-то показать, Жанна с мужем это сделает. Но это не сейчас, и я не имею права это делать", - высказал свое мнение Алан Бадоев.

Смотрите, кто еще из знаменитостей попал в санкционный список СНБО в январе 2023 года:

Ранее стало известно, что лояльная к стране-агрессору украинская певица Maruv планирует вернуться в Украину после войны - она с мужем и ребенком разработала "безопасный план".

Также российский комик Максим Галкин, который признан в рф иноагентом из-за антивоенной позиции, впервые рассказал, как принимал решение покинуть страну-агрессора, и когда выезжал.

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